В Акорде подтвердили визит Путина в Казахстан, сообщает ORDA.

9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили в пресс-службе президента.

Планируются переговоры лидеров двух стран, где обсудят вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

В конце октября ряд британских изданий распространили информацию о том, что у российского президента случилась остановка сердца. СМИ также сообщили, что Путин имеет и другие проблемы со здоровьем, ссылаясь на источники в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ опроверг данные слухи, назвав их очередной уткой.