Информацию об этом разместили сегодня, 6 ноября, на сайте областного акимата. Первые в истории Казахстана выборы акимов этого уровня прошли в Федоровском, Денисовском, Карабалыкском и Алтынсаринском районах, а также в Рудном.

По сообщению облакимата, всего в списки избирателей включены 135 198 граждан, проголосовали 65 896 (в том числе 15 - по открепленным удостоверениям и 629 вне помещений для голосования). Явка составила 48,7%.

В Рудном явка составила 37,8%, в Федоровском районе - 67,8%, Денисовском - 63,4%, Алтынсаринском - 57,5%, Карабалыкском - 68,9%.

В итоге в Рудном победил действующий аким Виктор Ионенко, за которого проголосовали 26 260 избирателей. За Дмитрия Петрухно поступило 2232 голоса, за Максима Устинова - 1098. Число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 917.

В Денисовском районе Руслан Катпаев будет работать акимом без прежней приставки и. о. Его поддержали 5197 избирателей. За Алмата Гапбасова проголосовали 785, за Талгата Сактаганова - 842 человек. Против всех - 427.

Не сменилась власть и в Федоровском районе - Тауба Исабаев набрал 8773 голоса. За Даурена Аскарова проголосовали 1232 избирателей, за Аслана Уринбасарова - 756. Против всех - 9.

В Алтынсаринском районе победил действующий аким Арнур Сартов (3809 голосов). Гайсара Уразбаева поддержал 291 избиратель, Булата Сейдахметова - 534. Против всех - 221.

Акимом Карабалыкского района стал Руслан Халыков, который занимал до выборов эту же должность (9 434 голоса). Мирас Жәкіжан набрал 840 голосов, Мурат Кинтонов - 987. Против всех - 271.

За тем, как проходили выборы в Рудном и Федоровском районе, наблюдали корреспонденты «НГ».

Фото Андрея СКИБЫ