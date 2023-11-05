Сегодня, 5 ноября, в Костанайской области впервые выбирают акимов четырех районов и одного города. Участки открылись с 7 утра. Корреспонденты "НГ" посмотрели как голосуют в Рудном и Федоровском районе.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В рудненской школе №12 расположились сразу два избирательных участка - №№165 и 149. Судя по спискам участков на сайте акимата, это не единичный случай. Заходишь в школу и либо идешь прямо в холл на участок 149, или поворачиваешь направо - в спортивный зал. Чтобы не заблудиться и понять какой участок нужен именно вам, на входе дежурят студенты педагогического колледжа. Тут же с 9 утра выступают школьники - в основном поют песни. За детьми присматривает директор школы, так как учитель музыки в избирательной комиссии на другом участке. Из необычного - помимо привычной торговли выпечкой, во дворе школы №12 установили мангал и продают шашлыки.

Избирателей на участке №169 встречают волонтеры из педколледжа и школьники с песнями / Фото Георгия ГОВОРОВА

В спортзале на месте сетки для игры в волейбол расположились члены комиссии со списками избирателей. Урна для голосований, флаг и герб страны - под баскетбольным кольцом. Шведские стенки обтянули синей тканью. У входа стенд с информацией о кандидатах и наблюдатели от партии "Аманат", КОН "Дауыс" и доверенное лицо одного из кандидатов.

В Рудном избиратели активны с раннего утра. "Комбинат голосует" - резюмирует охранник школы. И действительно, многие из тех, с кем поговорил корреспондент "НГ", спешили на смену в ССГПО. Некоторые рассказали, что проголосовать "добровольно-принудительно" попросили на работе.

- Начальник сказал проголосовать, просил отчитаться, что проголосовал, - сказал "НГ" рудничанин.

- С работы сказали проголосовать, но надо бежать на смену, - отмечает жительница Рудного.

По данным председателя комиссии Светланы ЛЕНКО, к 9 утра на участке из 2 250 зарегистрированных избирателей проголосовали 74 рудничанина.

Фото Георгия ГОВОРОВА

За пост акима Рудного борются трое - Виктор Ионенко, Денис Петрухно и Максим Устинов. В бюллетене есть также графа "против всех".

В Федоровке выбирают акима района. На это место претендуют Тауба Исабаев, Даурен Аскаров и Аслан Уринбасаров. На участке №791 в школе №2 им. Ы. Алтынсарина музыку включили через динамики. Примерно в 9.30 на участке открылся буфет. В селе избиратели пока не так активны.



- С 7 до 9.30 проголосовали 19 избирателей из 979 зарегистрированных, - пояснил "НГ" председатель УИК Юрий КРАСНОРЫЛОВ. - Пока что ещё не приходили избиратели, которые голосовали бы впервые. Выборы проходят в штатном режиме, нарушений нет. Утро и выходной день, народ пока только просыпается.

Фото Андрея СКИБЫ

По наблюдениям корреспондента "НГ", избиратели не спешили голосовать, за 30 минут мы насчитали всего 8 человек. Ближе к десяти часам стали приходить более активно.



На участке дежурила только одна наблюдательница от коалиции "Дауыс". Она насчитала 19 человек, данные отмечает в заметках в своем смартфоне.