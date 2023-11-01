27 октября "НГ" сообщила о пожаре в СО «Текстильщик-1», в результате которого Зинаида БОРГАН и ее муж Виктор лишились единственного жилья и всех находящихся в нём вещей.

Дачным участком в этом обществе они владеют 5 лет, утеплили дом, сделали ремонт, купили бытовую технику, на которую взяли кредит. в размере 1 млн тенге.

Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии», прислали для Зинаиды и Виктора Борган 500 евро. После конвертации в банке перевода Western Union получилась сумма 225 000 тенге. Сегодня, 1 ноября, мы передали деньги по назначению.



- Спасибо людям из Германии за сочувствие и помощь, - поблагодарила Зинаида. - Сейчас снимаем домик в нашем же обществе. Снять квартиру в городе нет финансовой возможности, а тут плата за аренду - 25 000 в месяц. Домик типовой дачный, маленький, холодный. Первым делом мы сделали там печь, успели до морозов. Люди нам помогли немного с посудой, принесли палас, чтобы меньше холода с пола шло. Спасибо им, мы как-то переживем эту зиму. Стараемся не падать духом, но как будем выкручиваться, пока не представляем.

В долгосрочных планах - снести остатки обгоревших стен своего дома и на имеющемся фундаменте построить новый. Но кредит придётся выплачивать в любом случае и это затормозит возрождение дома.

Официальное заключение о причине пожара ещё не получено, да и не это сейчас главное. У супругов впереди трудные времена и они нуждаются в помощи. Актуальна помощь не только деньгами, но и вещами.

Карта Kaspi, привязана к номеру +7 705 888 21 01 (Зинаида Б.)

Фото Ксении РЕБИК

