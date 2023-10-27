Во вторник, 24 октября, около 12:35, в садовом обществе "Текстильщик-1" произошел пожар. По данным ДЧС Костанайской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов холодильника.

Зинаида БОРГАН и ее супруг Виктор купили дом 5 лет назад. Решили отремонтировать свое единственное жилище. Взяли кредит в размере 1 млн тенге, чтобы купить новую бытовую технику.

- Нас с супругом в момент пожара не было дома, - не сдерживая слез, говорит Зинаида. - Он утром поехал отпроситься с работы, чтобы съездить на рынок и купить себе новую обувь. Я поехала на работу часов в 10 утра. И уже около 12-13-ти мне позвонила соседка со словами "Зина, у тебя что-то горит".

Когда вернулась, возле дома стояли две пожарные машины, позже приехала еще одна.

- Я шла на остановку на 13-й маршрут – это единственная ближайшая дорога от нас на ту остановку, как раз возле этого котлована, прямо около этого дома, - рассказала "НГ" местная жительница Анна МАЙСЮК. - Пожарных еще не было. Позвонила, вызвала сразу. Но, по всей видимости, их уже до меня вызвали, потому что приехали моментально. Подойти прямо к дому я не рискнула - испугалась.

Фото Анны МАЙСЮК

- Вся бытовая техника, всё было новое и ничего не удалось спасти, кроме запасов еды в погребе и холодильнике, - сокрушается Зинаида. - Сейчас мы не знаем, что делать. Дом требует капитального ремонта. А так как я болею астмой, придется менять стены, потому что они пропитаны запахом гари. Зарплата у нас маленькая, поэтому сейчас мы не сможем купить новый дом или отремонтировать этот. Придется поговорить с родственниками, чтобы пожить некоторое время у них.

Зинаида и Виктор Борган сообщили, что за один день неравнодушные костанайцы собрали для них более 60 000 тенге.

От прежней жизни у Борганов не осталось ничего, кроме кредита. Ведь дом мечты, в который они вкладывали годами, сгорел в одночасье.

Помочь семье Борган можно перечислив деньги на карту Kaspi, привязанную +77058882101 (Зинаида Б.)

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