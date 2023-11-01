Разбирательство по делу о строительстве насосной станции без проектной документации прошло в суде по административным правонарушениям Костаная. Ранее государственная архитектурно-строительная инспекция провела проверку по жалобе от предпринимателя во дворе домов по пр. Аль-Фараби, 85 и ул. Баймагамбетова. 162. Выявила нарушение и выписала ОСИ "Центр-парк" штраф в размере 690 000 тенге. С выводами чиновников в ОСИ не согласились, обратились в суд.

Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ, представляющий интересы ОСИ, на заседании суда 18 октября доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции, а все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы. Об этом он спорил с главным специалистом инспекции Марьям РАХИМБЕРГЕНОВОЙ.

Жаслан Байбазаров

- В день составления протокола я отправила председателю ОСИ уведомление о явке. Он не явился, но прислал письмо, в котором указал: "В настоящее время мы готовим документы в соответствующие организации", - отвечала на вопросы защитника Рахимбергенова. - То есть, он письмом от ОСИ подтверждает, что объединение собирает документы на насосную станцию. До того, как жильцы передали ОСИ такие полномочия. Я и сделала вывод о причастности объединения.

- Никто не отрицал, что ОСИ собирает документы. Они же говорят, что строительством насосной станции объединение не занималось, - возмутился судья Сабыр ТАЖКЕНОВ. - Они и говорят, что жильцы сами собрали деньги и сами строят! И они вам об этом сообщали. А вы считаете, что ОСИ виновато. Байбазаров и просит предоставить доказательства вины "Центр-парк". Поэтому ответьте на вопрос - чем вы мотивируете, что ОСИ является субъектом этого административного правонарушения?

- Письмом председателя ОСИ - ответила Рахимбергенова. - Ведь, если они занимаются оформлением документов, значит, они имеют непосредственное отношение к строительству, то есть, являются заказчиком. И если бы жильцы, которые занимаются строительством станции, обратились к нам с письменными пояснениями, что ОСИ тут не при чем, тогда мы бы сняли проверку против "Центр-парк" и открыли бы новую проверку - против конкретных жильцов. Потому что кто-то должен нести ответственность за незаконное строительство!

Главный специалист отдела архитектуры акимата Костаная Ерболат САГЫНДЫКОВ в суде настаивал, что для строительства насосной станции действительно нужна экспертиза. Защитники ОСИ пытались выяснить, почему на объект, который в советские годы построило государство, не оформлено право собственности. Байбазаров также спрашивал, почему госорганы не выявили бесхозный объект в центре города и за 30 лет независимости не смогли найти нового балансодержателя. Четкого ответа не получил.

- Наложение штрафа на ОСИ и так накладывает на жильцов обязанность внести деньги, - комментировал "НГ" после заседания суда возможные штрафы для жильцов, которые заказывали строительство насосной станции, Жаслан Байбазаров. - У нас возникает вопрос - а для чего тогда государство, которое прячется и не отвечает на запросы жильцов, скрывает документы и бросило объект бесхозный, который десятилетиями жильцы вынуждены были обслуживать? Инспекция может попытаться привлечь жильцов, но есть принцип добросовестности. И мы полагаем, что инспекторы в последующем будут вынуждены сами публично извиняться перед обществом за свои действия. Поскольку есть нормы закона, которые позволяют прекратить административное дело и не продолжать его. Да, может, жильцы и нарушили закон, но это из-за того, что госорганы не потрудились и не передали станцию на чей-либо баланс. То есть, ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников.

На заседании 26 октября Жаслан Байбазаров и вовсе настаивал, что насос не может быть установлен нигде, кроме двора ОСИ "Центр-парк". Если его перенести в подвал одного из домов, то без напора останутся соседние многоэтажки.

27 октября судья Сабыр Тажкенов отменил постановление о привлечении ОСИ к административной ответственности. Производство по делу прекратили "за отсутствием состава административного правонарушения".

- Суд поддерживает высказывания господина Байбазарова о том, что все сомнения толкуются в пользу привлекаемого лица, - пояснил судья. - А уполномоченный орган не удостоверился, что некая инициативная группа ремонтировала насосную станцию. При таких обстоятельствах суд считает, что нельзя строить свое решение, основываясь на предположениях.

И добавил:

- Высказывания Байбазарова, что нельзя перенести насос в подвал, суд не считает основанием для отмены административного разбирательства. Инспектор предполагает: раз здание находится на территории ОСИ, то и принадлежит ему. А само здание документально отсутствует. И при таких обстоятельствах суд не может сказать, что есть вина ОСИ.

Решение суда не окончательное и может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Фото из архива "НГ"