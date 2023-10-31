Стоимость запасов месторождения оценивается более чем в 5,6 трлн тенге, передает Informburo.kz.

Кадр из видео Антикоррупционной службы РК

Месторождение никеля и кобальта "Шевченковское" в Костанайской области вернули государству в рамках следствия по делу бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, сообщили в Антикоре.

"Запасы никеля на уникальном месторождении оцениваются более чем в 1 млн, кобальта – около 586 тысяч тонн. Их совокупная стоимость превышает 5,6 трлн тенге", – отметили в Антикоррупционной службе.

Согласно материалам уголовного дела, по которому экс-чиновника уже осудили, Токтабаев незаконно заключил контракт по указанному месторождению с компанией, в которой он ранее через доверенное лицо владел 20%-ной долей. Контракт предусматривал геологическую разведку с дальнейшим правом недропользования.

27 октября уголовный суд Астаны назначил экс-вице-министру семь лет заключения с пожизненным увольнением с госслужбы и лишением медали "За трудовое отличие". Приговор предусматривает конфискацию у Токтабаева земельного участка и дома в Алматы, элитных иномарок Maybach и Bentley 2021 года выпуска, а также долей в 13 коммерческих организациях.



