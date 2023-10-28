Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему вице-министру МИИР Тимура Токтабаева. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, передает Informburo.kz.

Фото: Курсив

Согласно обвинению, вице-министр, злоупотребляя должностными полномочиями, провёл прямые переговоры и заключил от лица министерства с курируемого им АО контракт на разведку твёрдых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области. Месторождение могло бы принести государству более 40,6 млрд тенге.

Контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной его компанией. Выяснилось, что в этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20%.

Позже вице-министр продал третьим лицам эти 20% доли в уставном капитале предприятия, 10% из них – за 425 млн тенге.

"Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осуждён к семи годам лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Тимура Токтабаева задержали в ноябре 2022 года. Тогда Антикор опубликовал фото и видео арестованного имущества экс-замминистра и его близких родственников – элитных частных домов, земельных участков, автомашин марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8.