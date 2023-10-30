Строительство дороги, которая должна соединить микрорайоны Костанай-2 и Аэропорт, обещают завершить через неделю. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Журналисты напомнили главе города о том, что дорогу за 904 млн тенге планировали сдать до конца октября.

Фото из архива "НГ"

- Хороший вопрос, мы этот проект завершаем, - сказал Жундубаев. - Сегодня асфальт на дорожном полотне уложен на 99%. Остались только небольшие проблемы с примыканием к железной дороге. Там сложный вид работ. Мы надеемся, что до конца недели этот вопрос решат. То есть, мы все сделали, успели в срок. Единственное - тротуар у нас стоит. Вы видите, у нас дожди! Если погода позволит, мы настроены завершить работы. Все 44 опоры освещения уже на месте. Светофоры и семафоры монтируются. До конца недели откроем и вас туда пригласим.

Строительством дороги занимается ТОО "Арвис". 25 сентября аким Костаная уже обращался к их руководителю: "У нас другого варианта нет, кровь из носу надо сделать эту дорогу!". Тогда же Марат Жундубаев отмечал, что новая дорога "решит вопрос комфортности местных жителей и разгрузит город".





