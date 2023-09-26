Дорога соединит ул. Станционную в микрорайоне Костанай-2 (недалеко от микрорайона Береке) и ул. Уральскую в микрорайоне Аэропорт. Далее можно будет выехать к международному аэропорту или к зданию областной детской больницы (бывший инфекционный стационар).

- Мы делали объезд по этой дороге и видели, что уже есть полотно, то есть "тело" дороги сформировали. Теперь осталось только довести это все до ума, - сообщил 25 сентября на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. И обратился к представителю подрядчика ТОО «Арвис»: - У нас другого варианта нет, кровь из носу надо сделать эту дорогу! Она решит вопрос комфортности местных жителей и разгрузит город.

Аким Костаная отметил, что во время работ было много проблемных моментов. В частности, с «Қазақстан Темір жолы», так как дорога проходит через несколько железнодорожных линий. В итоге все удалось согласовать.

Пока на дороге, которая соединит мкрн Береке (и Костанай-2) с мкрн Аэропорт, нет асфальта...

25 сентября корреспондент «НГ» посетил эту дорогу. Найти ее было непросто, но в итоге я выяснил, что речь идет о дороге за зданием областной детской больницы (Уральская 32/3) - направляясь по ул. Уральской в сторону аэропорта, вам нужно проехать автобусную остановку «Микрорайон Аэропорт» и повернуть направо, не доезжая до здания отделения «Казпочты».

...и работает дорожная техника ТОО «Арвис»

На месте работала дорожная техника - взад-вперед ездили желтый бульдозер и каток, разравнивали дорожное полотно из песка и глины.

- Работы планируем закончить уже 20 октября, сейчас у нас от Станционной до Уральской уже полностью готово земляное полотно, - сообщил начальник участка, прораб Рустам АЛБАГАЧИЕВ. - В целом дорожное полотно будет шириной 16 м: 8 м под две полосы движения, 3 м - под зеленую зону, 1,5 м под велодорожки и столько же под пешеходную зону, еще два метра на обочину.

После укладки асфальтобетонного покрытия ТОО «Арвис» сделает дорожную разметку, установит дорожные знаки и светофоры.

Как сообщили на аппаратном совещании, сейчас планируют провести путепровод, соединяющий микрорайон Береке с центром Костаная. Рассматриваются два варианта от ул. Доненбаевой: к ул. Дощанова, либо к ул. Тәуелсіздік.



- Сегодня приступили к ТЭО, определимся, с какой стороны будет путепровод и будем делать, - пояснил аким Костаная. - В следующем году по этому проекту будет разрабатываться ПСД, 5-6 лет займет это все.

Марат Жундубаев также отметил, что до конца сентября завершатся все работы по среднему ремонту дорог в Костанае, в том числе на внутриквартальных дорогах.

Фото Олега ПАКА и Андрея СКИБЫ