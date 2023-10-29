Эту информацию "Хабар 24" подтвердил зам.директора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.

Двух пострадавших горняков на шахте Костенко готовят к выписке. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области. Всего стационарное лечение в регионе получают сейчас 24 пациента, состояние которых врачи оценивают как стабильное.

Между тем на местах с родственниками погибших горняков работают психологи и несколько бригад врачей скорой помощи.

- Мы сейчас находимся на службе, три бригады со вчерашнего дня. Родным погибших на шахте оказывается первая медицинская помощь, в том числе психологическая. Три бригады нашего Центра медицины катастроф оказали экстренную помощь более 40 обратившимся, - сообщил врач Центра медицины катастроф Ерген Кудайберген.

Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.