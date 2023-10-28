29 октября объявлен Днем общенационального траура в Казахстане
28 октября 2023, 15:18 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур 29 октября после ЧП на шахте в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура", - говорится в сообщении.
Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. Число погибших на шахте имени Костенко в Караганде выросло до 28 человека. Как сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау", в шахте остается 23 шахтера.
Ранее Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".
Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.
Заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин возглавит руководство "АрселорМиттал Темиртау".
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