Об этом сегодня, 27 октября, на брифинге говорила руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара ИХЛАСОВА. Люди не раз жаловались на то, что неудобно возить детей на учебу в другие районы Костаная.

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Напомним, что на встрече жителей микрорайона с начальником городского отдела строительства в июле, незадолго до начала нового учебного года, они поднимали проблему в очередной раз.

Кадри из трансляции

- Заказчиком строительства школы на 900 мест в микрорайоне Кунай является управление строительства, объект будет сдан в декабре текущего года, - сказала Динара Ихласова. - Сейчас степень готовности - 80%, ведутся внутренние отделочные, фасадные работы, благоустройство практически завершено. Как только акт ввода будет подписан, передадим школу отделу образования Костаная.

По словам Ихласовой, представители отдела образования уже посещали объект, формируется коллектив учителей, которые будут там работать. Когда именно дети начнут заниматься в новой школе, решит отдел образования после ее ввода в эксплуатацию.