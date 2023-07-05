Жители микрорайона Кунай продолжают ругаться с городскими властями. Одни никак не могут дождаться заветных квартир в новостройках, другие сетуют на уже готовое жилье и пытаются понять, почему в новом микрорайоне до сих пор нет ни нормального автобусного сообщения с городом, ни школы и детсада, ни элементарного освещения. Эти и другие вопросы они адресовали заместителю акима Костаная Руслану КАТПАЕВУ.

Сдадут позже



Встреча прошла вечером 29 июня во дворе одного из недостроенных домов. Общаться с чиновниками пришли несколько десятков человек. Они объясняли: новый микрорайон по удобству больше напоминает деревню на окраине крупного города. Единственное отличие - перекопанные улицы и строительная техника, аккуратно припаркованная на ночь прямо во дворе.





- Какие могут быть требования по дому, который мы еще не сдали? - высказался Катпаев. - У нас по дому № 3 в 21 квартале объект готов, но технадхор сделал замечания, их устраняют. Крупных замечаний нет. Есть мелкие недоделки. Есть вопросы по документам, они завершают этот процесс. Кто там был, все это видел. По дому № 2 - мы его передаем, постановление на подписании в отделе жилищных отношений. Там проверяют исполнительную документацию.

Заместитель акима обещал, что дома в 21-м квартале сдадут за несколько дней, а в 83-м квартале - примерно через месяц.





- К новому году сдадите? - с недоверием.спросила Улмекен КАСЕНОВА. - Мне обидно, я должна получить квартиру в 3-м доме, а сама вынуждена снимать за дорого.

Не хватает автобусов, школы и газа



Касенова рассказала, что работает в больнице и каждый день опаздывает на работу - первый автобус из Куная уходит слишком поздно, а рудненский здесь не останавливается. Власти не могут обустроить остановки на рудненской трассе, пока не поставят светофоры на выезде из Куная. Его только планируют установить недалеко от строящейся школы. Нынешний выезд считается временным.

Внутри микрорайона есть автобусная остановка. По словам Катпаева, пока что автобус приезжает три раза в день. В планах - увеличить до 6-ти раз. Заместитель акима и горожане долго обсуждали, в какое время лучше запустить дополнительные рейсы. Однако автобусы по всем улицам нового микрорайона поедут только в сентябре, когда завершат благоустройство. А пока жители вызывают таксистов, которые тарифицируют поездку в микрорайон, как загородную - минимум 2 000 тенге в одну сторону.

Анна Омельчук (в центре)



- Ребенок ходит в школу в Костанае и нет автобуса, на котором я могла бы отвозить его на учебу, - сообщила Анна ОМЕЛЬЧУК. - Представьте, во сколько им надо встать, чтобы к восьми утра быть в школе. В итоге мы были вынуждены продолжать снимать квартиру в Костанае и ждать каникул. Скоро лето закончится, а мы боимся, что школа в Кунае так и не заработает. И что нам делать?

Опасения Омельчук не беспочвенны. Заказчик школы - управление строительства. По информации Катпаева, до сентября ее будут только строить, а сдадут, скорее всего, уже в декабре. Еще тяжелее ситуация с детсадом - заместитель акима коротко ответил, что деньги еще не выделили.

Чиновники констатируют, что ждать придется и подключения домов к газопроводу - не меньше 2 месяцев.





- Аким об этом говорил, до сентября газа не будет, - констатировал Руслан Катпаев. - Из-за вертикальной планировки, мы говорили об этом в прошлом году, не могли мы завершить буквально 600 м. Один проект по газу на весь микрорайон, включая ИЖС. Мы этот проект выставили на госзакупки повторно, определяем подрядчика. Между нами говоря, потенциальный подрядчик есть. Он будет доделывать газопровод. Этот проект на контроле. Почему? Потому что к октябрю мы должны сдать 55 индивидуальных домов, которые полностью на газу. И если мы газ не доделаем, мы те дома потеряем. Поэтому мы конкретно проблемой газа занимаемся. Таким образом по газу у нас остались: установка газораспределительной станции и прокинуть 600 м пластиковой трубы вдоль старой дороги.

"Как вы дом сдали и приняли?"

Депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА, которая присутствовала на встрече, больше интересовалась судьбой уже построенных домов.





- Я была здесь неделю назад. В каждом доме недоделки, а еще трех лет с их строительства не прошло, - заявила она. - Элементарно вместо вентиляции на пустую стену приделана решетка. Как такой дом можно было сдать и как отдел строительства его принял?

- Нет вентиляции в туалетах в домах 84-го квартала, - подтвердила Омельчук.

Руслан Катпаев ответил, что в этих домах есть вентиляция, просто в некоторых квартирах «они гипсокартоном обшиты и не прорезаны».

- Работа не доделана, это равносильно, что вы поставили унитаз, а вода не спускается, - эмоционально резюмировала Сергазинова.

- Так себе пример! - отметил Катпаев.

Сергазинова продолжила перечислять дефекты: стеклопакеты трескаются, высаженные деревья уже засохли, колодцы во дворах открыты. Жители поддерживали, рассказывая, как чинили окна с помощью монтажной пены.

- Ведется претензионная работа, - отвечал Катпаев. - Помимо акимата, который, как вы говорите, принял эти дома, есть еще технический и авторский надзор. Мы по всем замечаниям работаем. По колодцам у нас другой подрядчик, который судится с нами. У нас определен новый подрядчик, который будет крышки на колодцы устанавливать. Я понимаю, мы долго можем говорить, строительный сезон начался в мае и некоторая работа проведена. А колодцы закрыты временными крышками, нет открытых колодцев!



- Пойдемте, я вам их покажу! - вставила Сергазинова.

- Если он открыт, мы его закроем! - поставил точку Катпаев.

Заместитель акима общался с жителями Куная чуть меньше часа. Рассказал, что власти судятся и с подрядчиком, который высаживал в Кунае деревья. Посадил в августе и из-за аномальной жары они погибли. Власти пытаются обязать подрядчика высадить заново. Обсуждали проблемы с водоснабжением в некоторых домах, в других - с вывозом мусора. Каждый раз Катпаев обещал решить.

Примерно в 20 часов чиновники сели в машины и уехали. Хорошо, что им не нужно пользоваться автобусами.

Фото Георгия ГОВОРОВА

