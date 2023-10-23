Сотрудники полиции установили мужчину, стрелявшего в собаку в Узунколе. Мужчина работает в одной из частных фирм по отлову животных, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Напомним, об инциденте стало известно сегодня, 23 октября, днем. Неизвестный мужчина застрелил собаку, а позже уехал на белой "Ниве". О происшествии стало известно благодаря неравнодушной женщине, снявшей последствия произошедшего на камеру.

- В настоящее время в отношении фирмы (юридического лица) возбуждено административное производство по статье 407-2 КОАП РК (нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными). Наложен административный штраф в размере 30 МРП или 103 500 тенге, - сообщили в ведомстве.