103,5 тыс. тенге заплатит юрфирма за убийство собаки в Костанайской области
23 октября 2023, 20:29 | Происшествия
Сотрудники полиции установили мужчину, стрелявшего в собаку в Узунколе. Мужчина работает в одной из частных фирм по отлову животных, сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Напомним, об инциденте стало известно сегодня, 23 октября, днем. Неизвестный мужчина застрелил собаку, а позже уехал на белой "Ниве". О происшествии стало известно благодаря неравнодушной женщине, снявшей последствия произошедшего на камеру.
- В настоящее время в отношении фирмы (юридического лица) возбуждено административное производство по статье 407-2 КОАП РК (нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными). Наложен административный штраф в размере 30 МРП или 103 500 тенге, - сообщили в ведомстве.
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