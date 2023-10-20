20 декабря состоятся выборы депутата сената Парламента от Костанайской области вместо выбывшего Гауеза Нурмухамбетова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ЦИК.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в ЦИК, согласно избирательному законодательству депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Косвенное избирательное право означает, что в голосовании на выборах депутата сената Парламента участвуют только выборщики - депутаты маслихатов.

"Выдвижение кандидатов осуществляется на сессиях маслихатов, а также в порядке самовыдвижения. Через своих представителей в маслихатах имеют возможность предлагать кандидатов также политические партии и общественные объединения", - говорится в сообщении.

Согласно Конституции и законодательству депутатом сената Парламента может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние десять лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет (то есть в Костанайской области).

Для регистрации в качестве кандидата в депутаты сената Парламента претенденту необходимо получить поддержку не менее чем десяти процентов от общего числа депутатов всех маслихатов области. Кандидат в депутаты сената до регистрации и после его проверки на соответствие предъявляемым Конституцией и законом о выборах требованиям, а также проверки собранных в его поддержку подписей вносит избирательный взнос. В этом году он составляет 1 050 000 тенге.

Кроме того, кандидат и его супруга (супруг) до регистрации обязаны предоставить в налоговые органы по месту жительства декларации об активах и обязательствах.

Согласно утвержденному ЦИК календарному плану выдвижение кандидатов в депутаты сената Парламента от Костанайской области начинается 21 октября и продлится до 18.00 часов 19 ноября текущего года. Регистрация кандидатов будет проходить до 18.00 часов 29 ноября, а предвыборная агитация начинается после 18:00 по местному времени 29 ноября и заканчивается в 00:00 19 декабря.

Голосование, подсчет голосов и оглашение результатов будут проведены территориальной избирательной комиссией Костанайской области в течение одного дня - 20 декабря.

Напомним, 23 сентября депутат сената от Костанайской области Гауез Нурмухамбетов указом Главы государства был назначен акимом Северо-Казахстанской области.