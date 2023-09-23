Новым акимом Северо-Казахстанской области стал Гауез Нурмухамбетов, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Акорду. Ему 55 лет, он дважды занимал пост акима Костаная – с января 2008 по февраль 2009 года и с февраля 2012 по июнь 2014 года.

Фото: senate.parlam.kz

С 2015 по 2023 годы он работал первым заместителем акима Костанайской области. С 25 января 2023 года – депутат сената парламента РК. Член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

На рассмотрение депутатам маслихата Северо-Казахстанской области были представлены две кандидатуры – заместитель акима СКО Сатжан Аблалиев и Гауез Нурмухамбетов. Из 174 депутатов за Нурмухамбетова свой голос отдали 118 депутатов.

С декабря 2022 года регион возглавлял Айдарбек Сапаров. Он сменил Ербола Карашукеева на посту министра сельского хозяйства. Регион жил без первого руководителя почти три недели, с 4 сентября.

Нынешний аким Костанайской области Кумар Аксакалов с 2017 по 2022 год работал акимом СКО.

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