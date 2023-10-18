В кулуарах Мажилиса министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала недавнее предложение о введении запрета на вождение авто казахстанцам, которые не зарегистрированы в системе ОСМС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Ажар Гиният, такая практика является мировой и активно используется в развитых странах.

"Во многих странах: Германии, Норвегии, Великобритании требуют, если хотите получить водительские права - нужна медстраховка. Даже если вы просто заезжаете в страну, вы все знаете, что без медицинской страховки вас никто вас не примет", - отметила чиновница.

Ажар Гиният напомнила, что в Казахстане ежегодно погибают в ДТП более трех тысяч человек. В основном это молодые люди трудоспособного возраста.

"Половина в тяжелом состоянии с разными переломами поступают в медицинские организации. Когда люди попали в такую ситуацию, как вы думаете, какая будет реакция на медработника, который спрашивает: "А вы застрахованы?". И здесь не идет речь об экстренной помощи. Ее окажут. Но некоторые травматологические операции, ортопедические, сложные - они в системе ОСМС. Медицинским работникам, думаете, приятно, спрашивать: вы должны завтра идти на операцию, вы застрахованы, или нет?" - обратилась к журналистам министр здравоохранения.

Как подчеркнула министр здравоохранения, каждый казахстанец должен отвечать за свое здоровье, поэтому медицинскую страховку обязаны иметь все.