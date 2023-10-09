Также планируется поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

В Казахстане планируют ограничивать возможность водить автомобиль незастрахованным в системе обязательного социального медстрахования (ОСМС) гражданам. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Во время правчаса в мажилисе министр уточнила, что на сегодня финансовая система не способна справиться с растущими затратами по актуарным расчётам. В Фонде соцстрахования предполагают, что она не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем.

Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы в Минздраве предлагают следующие необходимые условия:

С 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию. Таким образом, станут известны доходы незастрахованных граждан, и в систему ОСМС предполагается вовлечь около 700 тысяч человек.

Около 1,5 млн человек, проживающих в сельской местности с низкими доходами, будут застрахованы за счёт бюджетных средств. Охват – не менее 95% населения к 2026 году.

Поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей.

На сегодня ограничены взносы в систему ОСМС граждан, зарабатывающих более 700 тысяч тенге. Предлагается исключить верхний предел базы (10 минимальных заработных плат) для расчёта отчислений работодателей.

Введение ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия.

Поэтапное увеличение финансирования из бюджета.

По словам Ажар Гиният, лишь при выполнении этих условий будет сохранена финансовая устойчивость фонда соцстрахования.

Как отметила министр, на сегодня в стране не застрахованы более 3,3 млн человек. Это фактически безработные либо самостоятельно занятые граждане, которые не имеют подтверждённого постоянного дохода, а также социального статуса безработных и остаются вне системы ОСМС.