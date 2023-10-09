Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Также планируется поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей, передает Informburo.kz.
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В Казахстане планируют ограничивать возможность водить автомобиль незастрахованным в системе обязательного социального медстрахования (ОСМС) гражданам. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.
Во время правчаса в мажилисе министр уточнила, что на сегодня финансовая система не способна справиться с растущими затратами по актуарным расчётам. В Фонде соцстрахования предполагают, что она не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем.
Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы в Минздраве предлагают следующие необходимые условия:
- С 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию. Таким образом, станут известны доходы незастрахованных граждан, и в систему ОСМС предполагается вовлечь около 700 тысяч человек.
- Около 1,5 млн человек, проживающих в сельской местности с низкими доходами, будут застрахованы за счёт бюджетных средств. Охват – не менее 95% населения к 2026 году.
- Поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей.
- На сегодня ограничены взносы в систему ОСМС граждан, зарабатывающих более 700 тысяч тенге. Предлагается исключить верхний предел базы (10 минимальных заработных плат) для расчёта отчислений работодателей.
- Введение ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия.
- Поэтапное увеличение финансирования из бюджета.
По словам Ажар Гиният, лишь при выполнении этих условий будет сохранена финансовая устойчивость фонда соцстрахования.
Как отметила министр, на сегодня в стране не застрахованы более 3,3 млн человек. Это фактически безработные либо самостоятельно занятые граждане, которые не имеют подтверждённого постоянного дохода, а также социального статуса безработных и остаются вне системы ОСМС.
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