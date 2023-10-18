Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ 16 октября встретился с родителями воспитанников ДЮСШ № 3. Больше месяца назад они записали коллективное видеообращение к главе региона с просьбой приехать и помочь решить вопросы с организацией тренировок. Визит акима области, конечно, не решил разом все проблемы. Но, как говорят родители, может начать движение в правильном направлении.

В конце сентября на запрос «НГ», в управлении физической культуры и спорта ответили, что график акима области слишком плотный и встречу проведет его заместитель. Чиновники долго не называли дату, но неожиданно на встречу приехал сам Кумар Аксакалов.

- В 2017 году здесь была проведена реконструкция, по большей части на бумаге, - рассказала акиму области Оксана СЫЧЕВА. – Ледовый дворец летом не работает, дети вынуждены ездить на тренировки в Рудный. Что фигуристы, что хоккеисты, да все! Это связано с тем, что у нас не работает вентиляция, капает с потолка. Воздух влажный, все сыро. На улице похолодало и сырость более-менее ушла, но с потолка теперь сыпется краска, которая отсырела за прошлые месяцы. Мы хотим, чтобы вы поспособствовали подписанию ПСД на ремонт всего оборудования. И наши дети смогли бы заниматься круглогодично, хотя мы северный регион.

Аким области не стал разбираться с тем, что случилось с «проведенным на бумаге» ремонтом 2017 года. Спросил, сколько детей занимаются во дворце и какой самый популярный вид спорта.

- Вы знаете, в 2016-2017 годах во время реконструкции побелили и покрасили, заменили сиденья для зрителей, но сердце ледового дворца, которое отвечает за качество льда, сделано не было, - попыталась вернуть акима к обсуждению проблем Марина ГРОН. – Крышу старую сняли и оставили ее. Нам не хватает льда. Костанайские спортсмены сейчас хуже Рудного. А у моего сына наполеоновские планы в шорт-треке, и он показывает хорошие нормативы. Он хочет поднять флаг своей страны на международных соревнованиях!

Аксакалов ответил, что приехал на встречу специально, «чтобы решить проблему». А для более оперативного решения возглавил областную федерацию хоккея.

- Не каждый областной центр имеет сразу две арены, - сказал аким. – И та работа, которую провели в 2017 году, была проведена не зря. Она позволила поддержать работу дворца. Понятно – денег не хватило. Мы на следующий год намерены выделить все необходимые средства, чтобы наш ледовый дворец функционировал по максимуму. В любом случае будет месяц или полтора на обслуживание оборудования. По моим данным, смета на 400 млн тенге готова. Мы ее еще раз проверим. Но, уверяю вас, деньги на систему вентиляции будут выделены!

Аксакалов предложил вместе подумать над тем, как проводить ремонт дворца, и посетовал, что по итогам Азиады костанайские спортсмены не показали результатов в олимпийских видах спорта. Родители просили акима взять ремонт дворца под личный контроль, чтобы «не получилось, как с детской областной больницей».

Хотя видеообращение записывали в основном родители воспитанников секции шорт-трека, на встречу к главе региона пришли и из других секций.

- От лица родителей секции фигурного катания хочу поблагодарить управление спорта, потому что с этого года наших детей тренируют квалифицированные специалисты, - отметила Ксения ДЕЙНЕГА. – Но у наших детей нет теплого зала для сухих тренировок. Мы вынуждены арендовать зал со станками. Хотелось бы и больше тренировок на льду, нашим детям не хватает 1,5 часа в день. Тогда мы покажем результаты.

Директор ДЮСШ № 3 Кайрат Султангабиев подтвердил, что в старом дворце спорта нет места для такого зала, которое бы соответствовало мерам пожарной безопасности.

- Раз ледовый дворец существует, то он должен давать результаты, - резюмировал Кумар Аксакалов. – Если результата нет, будем спрашивать с управления спорта и директоров школ. Почему нет результата? В ближайшее время мы проанализируем Азиаду, разберем в разрезе каждой спортивной школы, что не доделали.

Фото Георгия ГОВОРОВА