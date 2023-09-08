Родители воспитанников секции шорт-трека в ДЮСШ № 3 в Костанае уже несколько лет пытаются создать для детей приемлемые условия для тренировок. В начале 2022 года они просили власти сохранить старый Дворец спорта по ул. Тауелсиздик, который хотели переделать под центр единоборств. Дворец отстояли. Но проблемы заливки льда и слабой материально-технической базы решить не смогли.

Теперь через СМИ обращаются к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову. Просят приехать, осмотреть спортобъект и поговорить с людьми.

- Шесть лет назад здесь провели реконструкцию здания, которая практически осталась на бумаге, - рассказала "НГ" Марина ГРОН, у нее в секции шорт-трека занимаются двое детей. - Как нам говорили в управлении физической культуры и спорта, в смете была новая машина для закатки льда. Но по факту нам продолжает служить "мамонт 80-х годов", который был куплен на открытие Дворца спорта. Он ломается очень часто и не всегда получается отремонтировать быстро. Машина может стоять по два-три дня. Как следствие, дети не могут готовиться к соревнованиям на льду.

Родители воспитанников считают, что есть проблемы и в работе компрессоров. По их словам, в управлении спорта разводят руками и говорят - из-за погодных условий вовремя дать лед не могут. При этом секции в Кызылорде и Шымкенте начинают сезон в августе.

В редакции есть копия ответа руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурата Кинтонова. Он сообщает, что летом "при заливке льда образуется туман и конденсат, что приводит покрытие льда непригодным к использованию".

- До реконструкции мы всегда выходили на лед 1 августа, а после всегда опаздываем, - отмечает Грон. - Мы ходили в управление спорта, после чего нам дали лед. Дали 1о сентября. И то это после того, как мы ругались с чиновниками. А через два дня машина снова заглохла. Это и стало поводом, чтобы уже публично обратиться к акиму области. Мы приглашаем его к нам, чтобы он сам увидел наши проблемы, чтобы он убедился что реконструкции тут особо не было. Может быть, все готовились к открытию нового Ледового дворца, а реконструкцию старого провели только на бумаге?

Жалуются родители на крышу Дворца спорта, где отсутствует система вентиляции. Показывают фотографии арены, где хорошо видны наросты из льда.Опасаются, что денег на ремонт крыши после капитального ремонта уже не дадут.

- У нас много проблем, которые мы хотим обсудить, - говорит Сергей ГИРИК. - В нашей раздевалке довольно холодно, при этом есть вип-зона, которая обычно пустует. Ей пользуются хоккеисты, которые тренируются за плату. Маты должны были поделить пополам между Костанаем и Рудным, но почему-то мы их так и не увидели. Мы хотим это обсудить с акимом области, потому что другие нас не слышат!

На жалобы пока отвечает руководитель ДЮСШ № 3 Кайрат СУЛТАНГАБИЕВ. Корреспонденту "НГ" он прокоментировал, что родители пользуются непроверенной информацией. Например, проблем с компрессорами, по его словам, нет.

- Мы не покупали новой машины для заливки льда, у нас работает старая техника 2002 года выпуска, - отметил Султангабиев. - С ней, конечно, есть проблемы, она ломается. Но мы ее чиним, недавно заменили двигатель. Каждый год подаем бюджетную заявку. И на 2024 год просим купить нам новую ледоуборочную машину. То же самое - по матам, они есть в нашей заявке. Во дворце также должна быть система осушения и кондеционирования воздуха. Но ее нет и в принципе не было. Когда был ремонт, она была в смете, но на нее просто не хватило денег. Поэтому мы и не работаем летом. Мы всегда идем навстречу, стараемся открыть тренировки по-раньше.

Ответы руководителя ДЮСШ родителей не успокоил. Они продолжают настаивать на том, чтобы лично встретиться с Кумаром Аксакаловым.

"НГ" направит запросы главе региона и в управление физической культуры и спорта.

Фото Георгия ГОВОРОВА