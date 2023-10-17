Этот проект был презентован в начале августа этого года на инвестиционном форуме. Сегодня, 17 октября, на заседании акимата области подводили итоги социально-экономического развития региона за полгода и, конечно, речь шла об инвестициях.

Эту схему нового автозавода KIA презентовали на форуме в начале августа 2023 года

На августовском форуме, презентуя проект, представители крупной автомобильной компании называли этапы развития своего производства в Костанае. Октябрь значился временем начала строительства. А в апреле 2025 года должен начаться выпуск автомобилей трех моделей.

- На заводе откроются 1500 постоянных рабочих мест. Сумма инвестиций - более 90 млрд тенге, - сказал на совещании аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Что касается текущего года, то, по словам главы региона, до конца 2023-го запланированы к запуску 23 проекта на 158 млрд тенге с созданием более 2000 постоянных рабочих мест. 13 проектов - в индустриальной сфере, остальные - в сфере переработки продукции сельского хозяйства.