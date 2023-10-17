Казахстанские эксперты оценили инициативу отмены самоподготовки водителей к экзаменам на права, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В начале октября премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал самостоятельную подготовку водителей транспортных средств в Казахстане. Он заявил, что необходимо проработать вопрос отмены возможности самостоятельной подготовки водителей транспортных средств. Отметим, что возможность получить права без обучения в автошколе действует с 2016 года. С тех пор ее активно критиковали представители самих автошкол. Мы решили узнать у экспертов, действительно ли безопасность на дорогах может повыситься, если всех снова обяжут посещать автошколы.

Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков отметил, что не совсем понятно, на основании чего правительство готовится принять решение об отмене самообучения водителей, при том, что всего несколько лет назад самообучение воспринималось как позитивная мера. Никаких конкретных статистических данных о корреляции подготовки водителей самостоятельно или в автошколах и аварийности на дорогах приведено не было. Решение, по словам Эдокова, принимается "волюнтаристски", наподобие того, как в 2007 году активно выступали за запрет праворульных автомобилей и все утверждали, что из-за них все проблемы на дорогах. Однако никаких четко проверенных, собранных и проанализированных данных за такими решениями не стоит.

"Я не видел никакой статистики по подготовке водителей и связи с аварийностью и не уверен, что такие данные есть у МВД, так как они просто не указывают, где учился водитель, когда фиксируют ДТП... Как всегда, нашли крайних в лице водителей, которые учатся самостоятельно", - отметил эксперт.

По словам Эдокова, следует разделить подготовку к экзамену по теории и практике вождения. Если для подготовки к теории нужно выучить несколько сотен вопросов, заучить правила дорожного движения и законы, то эту часть можно оставить для самостоятельного обучения. Для изучения теории необязательно сидеть в классе. К примеру, подобная практика есть в странах Европы и США. Эдоков отметил, что, живя в Европе, он сталкивался с тем, что к теории можно готовиться самостоятельно и такой подготовки достаточно для сдачи экзамена. Однако для практических навыков необходимо обязательное обучение вместе с опытным инструктором. Как отметил Эдоков, возможно, следует установить обязательное количество часов, которые нужно проехать на полигоне и на дорогах в сопровождении инструктора перед получением прав.

"Это не просто папа или муж показал, как водить. Инструктор - не равно опытный водитель, это прежде всего должен быть человек, который имеет навыки обучения и передачи знаний, понимает психологию курсантов и способен донести до них информацию. Кроме того, для обучения должны использоваться специальные машины с дублирующими педалями, чтобы в случае опасности инструктор мог вовремя затормозить. То есть вы можете хоть 50 часов ездить с кем угодно, но определенное время должны отъездить с инструктором, получить практические навыки реагирования на дорожные ситуации. То есть, по моему мнению, если теоретическая часть может быть отдана для самообучения, то практическая должна сопровождаться минимальными часами занятий с инструктором. Для этого и нужны автошколы и специальные автодромы", - добавил Эдуар Эдоков.

По словам эксперта, есть качественные автошколы, где курсантов действительно обучают, а есть "конторы-помогайки", которые под видом автошкол выписывают свидетельства о прохождении курса и помогают "развести" с правами. Как отметил Эдоков, для настоящей школы нужны большие вложения средств в инфраструктуру (тренажеры, классы, симуляторы) и профессиональных инструкторов (тех, кто имеет навыки обучения других), а фиктивные конторы могут затрачивать минимальные средства. Их работа подрывает имидж всех автошкол. Они могут дэмпинговать, предлагая услуги по цене вдвое меньше, чем реальные автошколы.

"Конечно, уже прошли времена, когда купить права можно было в любом автоЦОНе, и контроль за этим был меньше. Сейчас во многом за счет автоматизации приобрести права незаконным путем стало сложнее. В целом, если усилить контроль над качеством преподавания в автошколах и над сдачей экзаменов, то есть снизить коррупционные риски, то думаю, что на дорогах станет значительно безопасней и число ДТП снизится", - отметил Эдуард Эдоков.

Главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане, автоэксперт Алексей Алексеев отметил, что качество обучения в автошколе во многом зависит от того, какой инструктор тебе попадется.

"Когда я учился в автошколе на обучение вождению: нас разделили на две группы: одна должна была учиться на "Москвиче", другая - на "Волге". Естественно, все хотели на "Волгу", а я, понимая, что там будет очередь из желающих, сразу записался на "Москвич". Позже оказалось, что инструктор на "Волге" был нервный мужчина пенсионного возраста. Особенно страдали от него девушки. Когда ученик делал ошибки, он просто орал. Это не было на пользу никому. Это я о том, что в автошколе мы играем в игру "как повезет". В случае с частным инструктором или родственником ученик получает более доверительные отношения, с психологической точки зрения в этом больше пользы", - отметил Алексеев.

По мнению эксперта, необходимо сохранить за будущими автопользователями право выбора. Если человек считает себя готовым сдать экзамен на права, то не нужно ему препятствовать. Также есть категория водителей, которые итак отлично водят, но еще не успели сдать экзамен. Как отметил Алексеев, научиться водить машину можно и вне автошколы.

"Нам не привели никаких цифр и фактов вредности самообучения. Их не существует, потому что не ведется такая статистика, которая могла бы подтвердить утверждение, что такая практика себя не оправдала. Нужны научные исследования, анализ ДТП и их причин, но в Казахстане ведется очень упрощенная статистика, не имеющая с наукой ничего общего", - добавил эксперт.

Алексеев отметил, что отмена самообучения водителей вряд ли поможет справиться с практикой "покупки прав", хотя сейчас сделать это действительно стало сложнее.

Эксперт добавил, что высокая аварийность связана с высокими скоростями, отсутствием инфраструктуры, низкой культурой водителей, но вряд ли только с обучением. По его словам, не на всех пешеходных переходах нанесена зебра, на переходах многие знаки закрыты ветками все лето, на многих улицах отсутствуют разметка, тротуары.

"Правительство так ничего и не придумало в отношении многочисленных мопедов. Они являются реальной угрозой. Их водители обязаны иметь водительские права, а мопеды должны передвигаться с госномерами и только по проезжей части. Но сегодня водители мопедов сеют хаос на наших улицах и тротуарах, полиция бессильна в их усмирении: у них нет госномеров, их невозможно идентифицировать. Многочисленные нарушители ПДД в нашей стране - это и следствие уничтожения такого важного органа, как дорожная полиция. Это была огромная ошибка. Она привела к хаосу на дорогах, безнаказанности, росту количества погибших. Это хорошо, что правительство планирует меры по улучшению безопасности на дорогах. Но очень хотелось бы, чтобы они делали это не в отрыве от экспертного сообщества и общества в целом", - заметил Алексеев.

Алматинец Алишер Ахметов последние несколько месяцев готовился к первой сдаче экзаменов на права. Он посещал автошколу для практических и теоретических занятий. По его словам, стоимость сокращенного курса по теории составила около 70 тысяч тенге. В эту сумму вошла теория и пять практических занятий на автодроме. Еще 14 занятий на автодроме (по 5 тысяч тенге в день за инструктора и 1 тысячу тенге за аренду) обошлись в 84 тысяч тенге. Таким образом, общие затраты составили 160 тысяч тенге, не считая затраты рабочего времени (которое, по оценке Алишера, стоило еще около 600 тысяч тенге).

"По теории был очень компетентный преподаватель, все хорошо рассказал, подсказал. У меня было пять практических занятий на автодроме. Там пыль, жара, автодром не оборудован никак. Инструкторы грубят и хамят, учат неправильно. Потом одно занятие на другом автодроме, тот оборудован по правилам, со светофорами. Но инструктаж плохой тоже и машина слишком широкая. Единственная причина к ним ездить - это чтобы хотя бы примерно понять как рулить. Если есть своя машина, то лучше учиться самому. Уровень автошкол, думаю, тоже очень средний из-за плохого практического обучения", - рассказал о качестве обучения Алишер.

Тем не менее Ахметов считает, что без автошколы подготовиться к экзамену было бы еще сложнее. Лучше все-таки пройти обучение, и надо понимать, что этот процесс может растянуться на год или более.

"Я думаю, сейчас 80 процентов как минимум "разводят" при получении прав. Я бы всех водителей отправил на пересдачу, потому что правила не соблюдаются, поворотники не включаются, паркуются в запрещенных местах, подрезают, на светофоре создают заторы, долго перечислять, поэтому, да, я бы пошел еще дальше и всех отправил снова в автошколу. Я считаю, что людям никакого выбора давать не надо. Выбор должен быть такой: хочешь привилегию водить машину - обучайся и сдавай экзамены. Безопасность важнее, чем экономическая выгода", - добавил Алишер.