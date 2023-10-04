Министерство внутренних дел Казахстана готовит второй пакет поправок в правила приема экзаменов на водительские права. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил замминистра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил Кожаев, планируется осуществить переход на электронные свидетельства об окончании курсов подготовки и медицинские справки.

"Прорабатывается вопрос отмены самостоятельной подготовки водителей", - сообщил замминистра.

Сегодня на заседании правительства рассматривался вопрос о состоянии безопасности на казахстанских дорогах. Одной из причин нарушений и аварий традиционно была названа низкая транспортная дисциплина.

Премьер-министр Алихан Смаилов также раскритиковал самостоятельную подготовку водителей.

"Проработать вопрос отмены возможности самостоятельной подготовки водителей транспортных средств. Этот шаг не оправдал себя. Совместно с Министерством цифровизации поручаю обеспечить качественное проведение экзаменов на получение прав. На прошлой неделе мы рассмотрели концепцию по обеспечению общественной безопасности до 2028 года, в которой предусмотрен целый блок вопросов по дорожной безопасности", - заявил Смаилов на заседании правительства.