Спортивный объект в микрорайоне Юбилейный Кумар АКСАКАЛОВ осмотрел сегодня, 16 октября. Пять дней назад в экономическом суде Астаны завершилось разбирательство, в результате которого чешско-словацкое ТОО "H+H TECHNICA, spol. s.r.o." передало Ледовую арену на баланс государства, а именно - управления физкультуры и спорта Костанайской области.





Аким области прошелся по коридорам бездействующей уже несколько месяцев арены и даже вышел на лед. Правда, общаться с подрядчиком пришлось под светом камер журналистов, так как арену отключили от системы электроснабжения из-за коммунальных долгов.

Кумар Аксакалов (слева) и Ян Хован



- То есть, все технические проблемы решены? - спросил Аксакалов.

- Да, все технические проблемы решены. До 25 октября мы передадим объект управлению спорта, - ответил директор словацкой фирмы Ян ХОВАН. - Ледовый дворец два года работал. И мелкие проблемы, которые нужно устранить, глобально не отложат его запуск. После обеда приедет человек, который включит здесь свет.



Хован в разговоре с акимом области подчеркнул, что считает решение передать арену государству "самым лучшим, так как денег на его содержание у нас нет". По его словам, пока сложностей с передачей не возникает. Дворец в рабочем состоянии, проблемы с вентиляцией устранили.





- Это был один из первых договоров ГЧП, где был предусмотрен выкуп льда для нужд ДЮСШ, но этот механизм не сработал, - сказал подрядчик. - Мы вкладывали свои деньги из других бизнесов. Копить долги мы не хотели. Даже если бы мы открыли здесь кафе и фитнес-центр, которые были в планах, они не покрыли бы наши расходы, но увеличили затраты. Мы строили с видом того, что в дальнейшем сотрудничество будет по-другому. У нас такая же арена построена в Актобе, где местный хоккейный клуб напрямую платит нам за аренду льда. Я бы не сказал, что в Костанае виноват акимат. Нужно было просто прописать сумму на эксплуатацию не в дополнительном соглашении, а в самом договоре ГЧП. Тогда бы и не возникло вопросов.

По словам Хована, его фирма продолжит инвестировать в другие объекты в Казахстане "с учетом костанайского опыта".



После осмотра аким области заявил журналистам: с его точки зрения, судьба арены была предсказуемой.



- Я с первого дня был против, чтобы частники эксплуатировали, - сказал Кумар Аксакалов. - Государство должно управлять такими объектами, так как у частника меньше ресурсов. Идея (с передачей объекта в доверительное управление застройщику в рамках допсоглашения договора ГЧП - "НГ"), возможно, была неплохая. Но в практическом плане ее реализовать очень сложно. Сколько энергии уходит только на содержание льда? Это огромные суммы. И частник должен заложить потери в услуги. Естественно, с высокими ценами люди не будут пользоваться этим объектом. Так и получилось. Через суды мы пришли к решению самим заняться эксплуатацией.

Строительство и открытие ледовой арены произошло в период, когда акимом Костанайской области был Архимед Мухамбетов. Возникает логичный вопрос: проблемы с работой спортивного объекта - это ошибка предыдущего руководства?

- Нет, это не ошибка, - ответил "НГ" Аксакалов. - Я просто понимал, что рано или поздно к этому придет. Нужно было побыстрее принимать решение. Я не видел много объектов, которые эффективно работают по такой схеме. Они есть, но их не так много в нашей стране. У нас же по стране такая политика - чтобы меньше тратило государство, а больше передавать управление частникам. В целом это неплохо. Но не на таких дорогостоящих и затратных объектах.

Фото Ксении РЕБИК и Георгия ГОВОРОВА







