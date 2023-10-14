Костанайские ценители искусства не раз бывали на персональных выставках председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима БЫКОВА, а также могли видеть его произведения в сборных экспозициях. По количеству «персоналок», счет которых уже приближается к двадцати, Быков, пожалуй, самый продуктивный художник Костаная. Эта выставка отличается тем, что в ней представлена исключительно графика, что отражено и в названии – «Угощаю графикой».

В экспозиционном зале отдела изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея размещены 77 графических работ автора, среди которых пейзажи, портреты, тематические композиции, анималистика.

"Хищница", бумага, сепия, 2023 год

"Осенняя распутица, бумага, соус, 2022 год

Впрочем, постоянные посетители картинной галереи помнят выставку «От малого…», открывшуюся в октябре 2021 года, на которой автор представил более 50 графических набросков. Далеко не все из тех зарисовок потом превратились в законченные произведения, многие так и остались зародышами нерождённых картин. Та экспозиция вызвала интерес зрителей и вот, спустя два года, мы можем оценить законченные графические произведения автора.

"Пират", бумага, соус, 2023 год

Работы выполнены карандашом, соусом, углем, сухой кистью. Как и положено настоящему профессионалу, Быков владеет всеми графическими техниками.

- Выставка впечатляет, - оценил экспозицию член Союза художников РК Николай ТОРШИН. – Вадим - большой труженик, все техники ему подвластны. Жаль только, что не увидел я среди работ рисунков пером, это было бы интересно в его исполнении. Хочу сказать большое спасибо за то удовольствие, которое я получил от этой выставки. Выставка не только впечатляет, но и вдохновляет.

"Вечер" из серии "НЮ", бумага, пастель, 2023 год

Гости вернисажа не обошли вниманием тот факт, что открытие выставки приурочено к прошедшему 7 октября юбилею автора.

- Юбиляр как бы пригласил нас на свой день рождения, предоставил нам духовное угощение,- сказал почетный житель Костанайской области, член союза художников РК Георгий СОКОВ. – Приглашение приятное и угощения богатые, каждый здесь может выбрать яство на свой вкус.

- Спасибо за теплые слова, порой даже не совсем заслуженные, - скромно ответил Вадим Быков. – Я на эту выставку пришёл с корыстной целью: пользуясь этой площадкой, я хочу донести до сведения областного управления культуры, что нам тесно в этих рамках, область нуждается либо в расширении галереи, либо в создании музея современного искусства. Потому что необходимо заботиться о будущем нашей культуры, о воспитании молодежи.

"Тобол. Крассный партизан", бумага, сухая кисть, 2012 год

Слова о воспитании молодежи из уст автора не какой-то наигранный пафос. Вадим Быков занимается не только творчеством в чистом виде и руководит областной организацией художников, он еще и талантливый педагог, обожаемый своими учениками. Поэтому его пожелания и проекты – продукт раздумий человека, которому не безразлично развитие культурной жизни края, в котором мы все живем и к словам которого надо прислушиваться.

"Серенький волчок", бумага, сухая кисть, 2018 год

Выставка «Угощаю графикой» будет работать в течение месяца.

Фото Ксении РЕБИК