В экспозиционном зале на втором этаже Костанайской картинной галереи размещены 56 рисунков. Это наброски, сделанные с натуры, часть того, что наработано художником за последние три года. Рисунки выполнены в разной технике: карандаш, уголь, соус, сангина.

Выставка открылась 7 октября - в день рождения Вадима БЫКОВА. Название выставки - не просто изыск, призванный внести изюминку в мероприятие. В экспозиции - только зарисовки, которые потом могли стать картиной, а могли и не стать. Это срез рабочего момента, быстрый набросок, но именно с него всё и начинается. Не все такие зарисовки получают свое продолжение в картинах. Но ценна каждая из них, поскольку на таких казалось бы простых рисунках оттачивается мастерство быстрого запечатления объекта, умение «схватить» ускользающий образ. Черты человеческх лиц, абрис фигур, непринужденные позы - это основные сюжеты работ.

Самые строгие зрители на выставках - конечно, художники, ведь они видят то, что не способны уловить обычные посетители. И они, как никто другой, могут оценить мастерство коллеги по наброскам.

- Рисунок - это вроде бы самый простой, и даже элементарный вид искусства, - заметил преподаватель изобразительного искусства Владимир БАРАБАНОВ. - Многие считают, что это дисциплина вспомогательная. Ничуть не бывало! Вадим, как педагог, может подвердить, что это не просто способ тренировать руку, глазомер. Это самая изысканная дисциплина, которая сразу позволяет определить одаренность ученика, прогнозировать его перспективы. В конце концов способность делать искусные наброски - это в какой-то мере итог всего творческого развития мастера.

Изначально обучение художника невозможно без овладения рисунком. Об этом говорили многие гости выставки.

- Когда я учился в институте, мы ходили с альбомами постоянно что-то зарисовывали, - вспомнил художник Александр ЗАХАРЧЕНКОВ. - За семестр у каждого из нас таких рисунков набиралась добрая сотня, а то и больше. Эта работа не была бесполезна, без нее художнику нельзя. Это способ запечатлеть, запомнить, моменты, которые не повторятся, мысли, эмоции. И выставка эта такая свежая, живая, не вымученная, потому что здесь эмоции, которые он испытывал в момент сосздания. Они прямо здесь, без исправлений. Живые, искренние наброски всегда радуют глаз.

Работы, представленные на выставке, это лишь ничтожно малая часть тех зарисовок, что делал автор в течение своей творческой жизни. Если представить себе весь массив набросков любого художника, наверное, никакой галереи не хватит.

- Сами эти работы, они никогда не расстривались как работы для показа, это такие «себяшки», только для себя, - сказал Вадим Быков. - Когда-то я думал, что наброски - это малоосмысленная черновая работа, которую никрому и не покажешь. Но, по мере движения в зрелость, особенно, когда я начал преподавать в колледже, мое отношение к наброскам поменялось. У меня их набралась большая папка. И спасибо директору галереи, Сае Нурлыбаевне, которая подала мне идею такой выставки. Часть экспонируемых набросков я отберу для того, чтобы подарить Костанайскому педагогическому колледжу, оставшиеся - галерее.

Посетители выставки «От малого...» - коллеги мастера, студенты педагогического колледжа, просто любители искусства. Каждый находил в набросках что-то своё, но для студентов, овладевающих основами изобразительного искусства, она была ещё и полезна. Ведь в итоге получился целый зал великолепных дидактических материалов. Прилежные и трудолюбивые студенты, вероятно, придут сюда еще не раз, чтобы учиться у настоящего мастера.

Выставка будет работать в течение месяца.

Фото Ксении РЕБИК