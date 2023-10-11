Видеозапись камеры наблюдения ЦОУ предоставила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Напомним, 8 октября на перекрестке Ленина - Горького автомобиль сбил 12-летнего подростка. Несовершеннолетний в результате ДТП получил закрытый перелом.

"НГ" тщательно изучила и замедлила предоставленное полицией видео. Судя по кадрам, автомобиль пересек стоп-линию в последние доли секунды зеленого сигнала. Как только автомобиль оказался за стоп-линией, загорелся желтый сигнал светофора.

Оценить, какой свет горел в тот момент, когда автомобиль наехал на подростка, по данному видео невозможно. Камеры этот участок не захватывают.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа вразмере до 160 МРП до ареста на срок до сорока суток.

Большинство комментаторов в социальных сетях "НГ" под предыдущим видео высказывали сомнения в том, что подросток вышел на проезжую часть на зеленый свет, и предполагают, что он специально бросился под машину (орфография сохранена - "НГ"):

"Где вы видите пешеходный? Видно что подросток готовится и прыгнул сам под машину"

"Вот так нам и приподносят новости! Какой светофор??? Не видно что ли что он бросился? Че из людей дураков делать то не пойму?"

"Пешеход сам бросился под колеса, а виноват будет водитель"

"Ребенок не мог пробегать на зеленый сигнал светофора т.к на противоположной стороне , тоже двигаютяся машины 🚗 (не могут же все машины , со всех сторон на красный свет проезжать 🤷‍♀️)"

Лишь некоторые пользователи отметили, что водитель, скорее всего, пытался проехать перекросток на мигающий зеленый, а подросток, выйдя на разрешающий для него сигнал светофора, не убедился в безопасности движения:

"Что же он под другие машины ни кинулся интересно, которые также проезжали. Смотрели по камерам, мальчик ждал зелёный светофор на перекрёстке, и когда он загорелся, он не убидившись побежал на зелёный, а водитель хотел пролететь на моргающий светофор, вот в чем все и произошло!"

"Водитель поехал на красный ,ребёнок побежал на зелёный ,но при этом люди злятся ,что ребёнок побежал на зелёный а не пошёл ,а водитель взрослый человек на красный поехал так это ничего … странные люди."