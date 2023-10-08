Об этом сообщили 6 октября на общественных слушаниях по проекту детальной планировки 36, 37 и 38 кварталов. ПДП по заказу акимата разработан ТОО "Проектный институт "Казгипроград" из Алматы. Речь идет о территории в границах ул. Топоркова, 40 лет Октября, Строительная и Пушкина. Там расположены ветхие двухэтажные жилые дома - те самые восьмиквартирки, вместо которых планируют построить новые пятиэтажные и девятиэтажные дома. Если сейчас в этих кварталах проживает 764 человека, то после застройки смогут заселиться уже больше 4000 человек, сообщает ИА "Город".

На общественные слушания пригласили снова членов общественного совета, совета по вопросам архитектуры и строительства, председателей ПКСК, но вот жителей этих трех кварталов не было, и это странно, ведь застройка напрямую касается владельцев жилплощади в восьмиквартирках: под снос планируется 30 двухэтажек (8 - в 36 квартале, 16 - в 37 квартале, 6 - в 38 квартале).

Также под снос пойдут здания барачного типа, где сейчас располагаются объекты бизнеса. Останутся Центр «Мерей», Управление полиции города, Школа бокса, две пятиэтажки и четырехэтажный капитальные жилые дома в 36 и 37 кварталах.

Если коротко, то в трех кварталах планируется построить: 32 девятиэтажных секции, 27 пятиэтажных секций, детский сад на 360 мест и детский сад встроенно-пристроенного типа в девятиэтажном доме на 90 мест. Будет построено в общей сложности больше 1800 новых квартир - от однокомнатных до четырехкомнатных, общая площадь жилого фонда 130 тыс квадратных метров. Дома планируются 3 и 4 категории, то есть комфорт-класс и эконом-класс. В девятиэтажках первые этажи предусмотрены под магазины, прачечные, медцентры, офисы.

- Численность проектного населения - 4287 человек, в этих кварталах уже проживает 764 человека, - сообщила главный специалист по архитектуре Александра ОЛЕНЧЕНКО. - После застройки обеспеченность в жилищном фонде вырастет с 22,3 квадратных метров до 29,7 квадратных метров на человека. Нами предусмотрены зеленые зоны в каждом квартале и закрытые дворовые пространства, которые не будут иметь внутри себя парковочных зон - только противопожарные подъезды и парковки для инвалидов, остальные парковочные зоны будут располагаться вдоль улиц Топоркова, Пушкина и тд. Предусмотрели 1150 парковочных мест, это без учета дополнительной полосы вдоль дороги. Месяц назад в ходе обсуждения ПДП было предложено расширение улиц местного значения, это две полосы плюс одна для парковок. Без подземных паркингов. Также было предложено сделать дополнительные съезды на Топоркова.

Проектный период ПДП - 7 лет. Потому, отвечая на поступающие вопросы относительно расселения жителей восьмиквартирок, советник акима Рудного Валерий ПОЛЕШКО сказал, что время все просчитать и обдумать еще есть.

- В любом случае это жилье ветхое, этих домов не должно быть давно, но государство в свое время на это не пошло, - сказал Полешко, - мы хотим сделать это максимально за счет привлеченных средств - коммерческой застройки. А дороги, коммуникации, благоустройство - это будут бюджетные программы. В любом случае эти восьмиквартирки нужно расселять, квартиры для жителей нужно будет выкупить и предоставить людям жилье в новых домах.

По практике других городов людям, которые сейчас живут в ветхих двухэтажках, должны предоставить квартиры равнозначной площади в новостройках.

- В крупных городах как это происходит: застройщик выбирает место, строит дом, сносят старый, а людям либо предлагают деньги, либо идентичное жилье в новом доме, чаще всего второй вариант, - отметила главный архитектор проектов ТОО «Проектный институт «Казгипроград» Светлана РЯБЫХ. - Хочешь квартиру большей площади, доплачивай за дополнительные «квадраты». Думаю, что в вашем случае жители ветхих домов не будут против поселиться в новостройках.

Вместе с инженерными сетями общая стоимость застройки трех кварталов превышает 50 млрд тенге. Найдутся ли застройщики?

- В 19 микрорайоне уже шесть участков под строительство домов куплены, через месяц выставим еще шесть участков, полагаем, выкупят и их. За два-три года нужно разобраться с землей в этих трех кварталах, по которым есть ПДП, на очереди еще восьмиквартирки за гимназией №2, - отметил Полешко.

Также акимат Рудного ставит задачу решить вопрос с предоставлением участков под ИЖС, ведь в городе больше 2 тысяч очередников, желающих получить землю. Всего же в Костанайской области более 60 000 человек ждет свой участок земли.

Фото ИА "Город"