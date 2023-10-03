Вопрос обсуждали сегодня, 3 октября, на совещании в облакимате. Ежегодно по 634 участка под индивидуальную жилищную застройку должны обеспечивать инженерными коммуникациями. Такой показатель указан в нацпроекте "Сильные регионы - драйвер развития".

Как сообщила руководитель управления архитектуры и градостраительства Динара ИХЛАСОВА, есть риск не выполнить поставленную цель. Причина - в большинстве регионов, кроме Рудного, Житикары и Лисаковска, не работают над выполнением плана нацпроекта.

В очереди на участки под ИЖС стоят 60 209 человек. По данным управления, самый большой спрос в Костанае (34 741), Костанайском районе (19 194) и Рудном (2 994).

- Необходимо проработать вопрос возможности определения земельных участков под развитие индивидуального жилого строительства и начать разработку ПСД по подведению инженерных сетей, - подчеркнула Ихласова.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал эту статистику:

- Понятно, что в некоторых районах строительство ИЖС будет не таким высоким, как в Рудном или Костанайском районе, где можно и нужно строить. Поэтому я хочу, чтобы вы подошли к этому вопросу избирательнее и отработали с акимами районов. Вместе с тем в Карабалыкском районе 114 человек хотят получить землю и построить дома. Этот район привлекательный и там наверняка, если государство сделает инфраструктуру, эти участки будут востребованы. В Рудном тоже большая потребность, где люди хотят строить дома. Сколько в Рудном подвели коммуникаций?

- В Рудном небольшой участок, - ответила Ихласова. - Сейчас инженерные коммуникации проводятся в Аркалыке, Житикаре и Лисаковске.

Аксакалов считает, что в перспективных районах нужно выделять больше средств на строительство коммуникаций.

- В Лисаковске 443 человека изъявили желание, а мы подводим только к 80 участкам, - возмутился он. - Наверняка там тоже нужно увеличивать финансирование. Что сдерживает? В Костанайском районе огромная очередь, а там вообще никаких рисков нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА