Дважды за время ремонта кровли в Костанае затопило жильцов дома на центральной площади, где находится известная башня с часами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Снаряд дважды в одну воронку не попадает", - значение этой поговорки никак не относится к квартире жительницы Костаная Нурбану Измайловой. Именно ее квартиру в знаменитом доме с часами на центральной площади затопило дважды. В первый раз подрядчики разобрали крышу, и пошел дождь, во второй раз вода потекла с потолка после запуска системы отопления. И это через несколько дней после окончания ремонта за счет подрядчика после первого потопа.

"Отопление прорвало из-за подрядной организации. Они на крыше складировали бревна и доски прямо на трубы. До ремонта кровли у нас вообще никогда не было проблем, хорошая крыша была. Старье – не отрицаю, но столбы деревянные, горбыли толстые, а сейчас положили тоненькие, причем промокшие, то, что пролежало под дождем. Аким и заместитель его бегали вокруг дома, пока не украсили весь фасад, а сейчас никому дела нет. Это кошмар был, когда второй раз с потолка стали бежать ручьи, я не спала несколько дней. Все было черное, всем акиматовским ребятам отправила, никто не отреагировал. Эти мокрые утеплители сразу не сняли, по этой причине лило. Бежала вода по швам, которые размыты. Ведь вычистили все утепление и изоляцию перед началом работ, все щели открытыми остались", - со слезами на глазах рассказывает Нурбану Измайлова.

Внутренние и частично наружные работы на крыше еще продолжаются. По словам жильцов, после многочисленных жалоб промокший утеплитель собрали в кучу и под ним вода просочилась в другую квартиру.

То, что работают строители из вон рук плохо и неаккуратно, подтверждает и соседка Нурбану - Наталья Харитонова. Ее в этот раз обошла вода, но претензии к подрядчику имеются.

"Они сломали нам всю сантехнику, и это не только у меня. Три месяца уже так, не могу добиться, чтобы наладили полотенцесушитель", - рассказывает женщина.

Что говорят в акимате и при чем тут ПКСК?

На ремонт фасада и кровли, на остекление и подсветку дома акимат выделил 300 миллионов тенге.

"По крыше проходят стояки отопления, и порыв произошел по вине ПКСК при опрессовке. В этой связи вода поступила в квартиры. Подрядчик при проведении ремонта и сотрудники отдела жилищной инспекции еще летом подтверждали тот факт, что трубы изношены более чем на 90 процентов. Мы ПКСК и жильцов предупреждали, что необходимо произвести замену труб. Сейчас они эту проблему устраняют. В понедельник-вторник работы будут завершены. Пострадало порядка двух квартир", - пояснил исполняющий обязанности руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

ПКСК же заверяет, что трубы не изношены и ранее проблем с отоплением в этом доме не было.

"Подрядчики сломали нам весь розлив полностью. Они наступали и ходили по нему, более того, он был подвязан к стропилам, подвязки убрали, он рухнул на перекрытие. Естественно, все переломалось, очень много стояков, врезанных в этот розлив, сломали в прямом смысле этого слова. Мы взялись за замену, и видно, что труба старого розлива оцинкованная, видно, что не в плохом состоянии. Неправда, что он изношен на 90 процентов", - говорит председатель ПКСК Наталья Тарасенко.

В ПКСК отмечают, что особо тщательно следили за системой розлива, так как в этом доме она находится на крыше. Кто будет возмещать ущерб в очередной раз пострадавшей жительнице дома, пока неизвестно. Подрядчик же себя виноватым не считает и говорит о том, что за первый инцидент он полностью с жильцами в расчете, ремонт был за их счет.

Напомним, оставшийся без кровли во время ремонта дом в центре Костаная залило дождевой водой. Многоэтажку, расположенную на центральной площади, начали ремонтировать в конце мая. До конца сентября строители должны заменить кровлю и обновить фасад.

Фото: Тengrinews.kz