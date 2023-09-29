Гастроли зоопарка «Фортуна» в Костанае можно считать одной из последних возможностей посмотреть экзотических животных через решетку.

Возле клеток хищников был барьер из металлического заграждения. Посетители могли наблюдать за ними только издалека

Согласно Закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 января 2025 года в Казахстане запретят деятельность передвижных зверинцев и контактных зоопарков. Пока этого не произошло, кочующие животные остаются поводом для ожесточенных споров между из сторонниками и противниками.

В конце сентября читательница «НГ» посетила передвижной зоопарк «Фортуна», который с гастролями остановился на территории ТЦ «Астыкжан». Увиденным была шокирована.

- Животные там находятся в ужасном состоянии, голодные и худые! - возмущается она. - В клетках грязно, за животными не ухаживают: шерсть не чесана, висит лохмотьями. Они элементарно сидят без воды - миски пустые!

Женщина отметила, что, по ее наблюдениям, некоторые животные лежали обездвиженные и не реагировали на людей и других обитателей зоопарка.

Читательница «НГ» считает, что бурый медведь очень истощен

- Бурый медведь особенно привлек мое внимание, настолько истощенное животное я видела впервые! - поделилась впечатлениями читательница. - А еще отмечу отвратительное состояние террариумов: грязные стекла, повсюду мошки и сантиметровый слой фекалий!

Она попросила экологов и зоозащитников обратить внимание на условия содержания животных в «Фортуне».

Возле клеток с травоядными заграждения нет. Можно подойти к ним, погладить или покормить

27 сентября корреспондент «НГ» вместе с зоозащитницей Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ посетили зоопарк, чтобы посмотреть, правда ли, что там настолько ужасно, как описывала наша читательница. Осмотрел животных и сотрудник теринспекции лесного хозяйства и животного мира.

Зашли как обычные посетители. Купили билеты, взрослый стоит 2 500 тенге. На территории около 20 деревянных вагончиков с металлическими клетками. В них - тигры, гепарды, львы, медведи, лама, обезьяны, осел... Посередине - маленькая клетка с кроликами. В некоторых клетках я увидел сено и опилки, но, например, у хищников их было довольно мало.

Обитатели выглядят упитанными. Вели себя по-разному: пока волки и гепарды туда-сюда бегали по клетке, медведи и пума лежали, кто-то из животных спал.

Пока медведи лежали, волки например активно бегали по клетке друг за другом

Места для животных в клетках маловато. У тигров и волков просторнее, а медведям явно не хватает пространства. Само по себе зрелище на любителя - видеть животных в клетках печально. Я впервые в жизни увидел живого льва. Конечно, для многих казахстанцев посетить африканскую саванну, чтобы посмотреть на царя зверей в естественной среде, - слишком дорогое и опасное удовольствие. Но сейчас многие цирки и зоопарки мира используют голограммы животных.

Во всех клетках стоят поилки, в некоторых не было воды. По моим наблюдениям, ее разливали сами животные. Когда к макакам подошли посетители (их, кстати, было немного - за час около 5 человек), обезьяна схватила миску, вылила из нее воду и кинула в людей. К счастью, обошлось без последствий.

Когда к клетке с макакой подошли посетители, она вылила воду из поилки и кинула ее в людей

Еще одна ситуация: в своей клетке что-то не поделили тигр и тигрица. Почти сразу же подошел сотрудник с длинным металлическим шестом. Он отодвинул тигра от самки, и они успокоились. Ольга заметила, что у тигра на лапе была ранка, обработанная ветврачом.

Тигр и тигрица начали выяснять отношения, к клетке почти сразу подошел сотрудник зоопарка

В условиях содержания контактных зоопарков и передвижных зверинцев указано, что руководство должно обеспечить безопасность посетителей и не допустить их контакт с животными. В «Фортуне» клетки с хищниками ограждает металлический забор, который не дает посетителям подойти к зверям вплотную, но возле клеток с травоядными и птицами его нет. Да и посетители постоянно контактировали с ними: гладили ослика и ламу, кидали попкорн птицам, дети трогали руками кроликов. Конечно, это не хищники, но и они могут воспринять любой контакт с человеком как угрозу.

Ольга Соловьёва прокомментировала увиденное в зоопарке:

Ольга Соловьёва отметила, что у ослика шерстка «шикарная и чистая»

- У нас на территории реабилитационного центра для собак есть ослица, поэтому я могу сказать, что у ослика в этом зоопарке очень шикарная и чистая шерстка, у него также идеально подточенные копыта. Про других животных могу сказать то же самое: виден реальный труд людей, которые за ними ухаживают. Я была в передвижных и стационарных зоопарках в разных странах и отмечу, что не каждый из них может позволить себе такое качество содержания животных.

Она добавила, что в зоопарке соблюдены все правила содержания животных: в клетках две деревянные стены и металлическая решетка, сотрудники делают обход и убирают экскременты животных, меняют воду.

- Вообще, у сотрудников, думаю, есть график, по которому они поят и кормят животных, - отметила зоозащитница. - Сейчас не жарко, и мы не видим, чтобы животных мучила жажда. А экскременты - это нормально, это животный мир. По своему опыту содержания центра для собак скажу, что невозможно содержать все 30 вольеров без этого, потому что это естественный процесс.

Чуть раньше нас, утром 27 сентября, на территории зоопарка побывали и сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, которым «НГ» сообщила о жалобе нашей читательницы. Они расказали, что во время проверки нарушений не выявили, а с документаций у зоопарка все в порядке, есть все разрешения.

Владелец зоопарка «Фортуна» Марат МУСАЕЛЯН уже рассказывал «НГ» о своих проблемах. Было это в 2020 году, из-за пандемии ковида зоопарк, приехавший к нам из Пятигорска, не мог вернуться в Россию, поэтому остался в Казахстане. Сейчас сообщил: все эти 3 года он и сотрудники оставались в нашей стране, гастролировали по разным регионам.

- Вообще, мы уже больше 10 лет находимся в Казахстане. Первые животные у нас появились около 40 лет назад, у нас все начиналось как филиал Новосибирского зоопарка, - пояснил Марат. - Сейчас полностью все животные - их дети, рожденные уже в неволе.

Мусаелян прокомментировал жалобу читательницы:

- Животные у нас все упитанные, с едой для них проблем нет: мясо и еду для травоядных (овес, капусту, морковь и сено) закупаем в Тобыле и Рудном, для змей и ящериц покупаем живой корм (например, крыс) в зоомагазинах. Воду меняем постоянно. Конечно, некоторые животные переворачивают поилки, наливаем заново. Уборка у нас каждый день - с утра капитальная, а потом в течение дня порядок в вольерах наводим. Раз в неделю делаем дезинфекцию. Сено и опилки насыпаем, но в течение дня животные их раскидывают.

По словам владельца зоопарка, ограждения возле травоядных и птиц не ставили, потому что эти животные безобидны для человека и посетителям можно с ними контактировать:

В поилке у кроликов есть вода, а вот сена маловато

- В деревнях же содержатся кролики и козы, все с ними контактируют, ничего страшного в этом нет. Люди любят гладить ослика, пони и ламу. Нам тоже жаловались посетители, что животные не активные. Но они же живые! Они тоже хотят поспать, отдохнуть.

Ослик очень хорошо шел на контакт с людьми и всем давал себя гладить

О запрете на деятельность зоопарка в 2025 году Марат Мусаелян знает:

- Уже сейчас мы планируем передать всех животных в стационарные зоопарки. Например, в такой, как в Алматы. Куда точно передадим, еще не известно.

Фото Андрея СКИБЫ