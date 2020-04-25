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«И пони целы, и львы сыты» - Как застрявший на карантине зоопарк от бюрократии спасли

Бахыт АХМЕТОВ

25 апреля 2020, 11:49 |  Общество

Более  30 животных, среди которых львы, тигры, обезьяны, и 7 человек — весь «коллектив» передвижного зоопарка из России — вынужденно осел  в Костанае. С самого начала карантина  сотрудники пытались добиться права покупать еду для своих животных не в ближайшем супермаркете. Еды требуется много: каждый день 50-60 кг мяса, 100 кг сена, не считая семечек и фруктов для четвероногих вегетарианцев. 

Зоопарк из Пятигорска несколько лет гастролирует по Казахстану, в том числе бывал он и в Костанае. Вниманию почтенной публики предлагаются довольно много животных – леопарды, львы, тигры, волки, медведи и даже теплолюбивые обезьяны. Есть и животные, внесенные в Красную книгу.

В этом году поездка не задалась – нагрянул режим ЧП и последующий карантин со всеми вытекающими последствиями. Для зоопарка настали трудные времена.

- Мы с пониманием относимся к ограничительным мерам, введенным в городе, это делается для безопасности горожан. И мы не просим материальной помощи, слава богу, пока что справляемся, - делился с «НГ»  24 апреля владелец зоопарка Марат МУСАЕЛЯН. - Но столкнулись с проблемой – не можем получить пропуск и разрешение на передвижение. Ваше управление предпринимательства мотивирует отказ тем, что наши машины на российским учете и их не положено вносить в базу электронных пропусков.  Но на каком же учете им и быть? Мы же россияне.  И без машин никак:  мясо мы берем на птицефабрике в п. Дружба и на убойном пункте г. Тобыл. Но проезд туда зависит только от настроения сотрудника полиции -  если он с пониманием отнесется кпроблеме, то  считай повезло, звери накормлены. А часто приходится разворачиваться.

Каких только вариантов решения проблемы не предлагали зоопарку! Даже такой экзотический:  нанять автомобиль с казахстанским учетом, доехать до границы, перевести обитателей зверинца «вручную».  Караван диких животных и хищников, бесспорно, эпично смотрелся бы при пересечении границы. Но советчики  как-то не учли, что в данный момент  перевозка животных через границу запрещена.  Да и в Роскомнадзоре, куда позвонили для консультации, сказали, что через границу животных не пропустят и сидеть надо там, где застал карантин. 

Руководитель зверинца  «стучался» в Костанайский акимат  семь долгих карантинных дней. И, наконец, на восьмой, ситуация сдвинулась с мертвой точки.  В нестандартную ситуацию вникли. 24 апреля пресс-служба акимата на наш запрос сообщила, что вопрос решен, проезд по городу сотрудникам зоопарка разрешили и они могут спокойно передвигаться по служебным надобностям. Это подтвердил и сам Мусаелян. Что особенно радует — в акимате в конце концов услышали предпринимателя до вмешательства СМИ.

Между тем по городу поползли слухи,  что служители вынуждены были забить пони и скормить его львам и тиграм. Пользуясь случаем, мы решили посмотреть на животных. И свидетельствуем: из-за бюрократических проволочек ни одно животное не не пострадало. Пони жив и здоров, к нашему визиту отнесся равнодушно: жевал сено и позировать отказался. Не выглядят истощенными и другие животные.

Нам рассказали, что помимо положенного рациона, они получают все витамины и микроэлементы, которые необходимы для нормального функционирования организма. Для борьбы с паразитами клетки регулярно обрабатываются. Все выкрашено и буквально блестит.

Как оказалось, почти все животные зоопарка не только родились в неволе, но и довольно неплохо размножаются. Чтобы обитатели не застаивались в клетках, их регулярно  отправляют в Новосибирский зоопарк, где устроены просторные вольеры и загоны. Животные там находятся в своеобразном «отпуске» между гастролями.

Погладив львицу, сделав фото охотно позирующего льва и уклонившись от плевка ламы, мы покинули зоопарк с надеждой, что до конца карантина тут все будет хорошо.
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§ Fasd
Re: «И пони целы, и львы сыты» - Как застрявший на карантине...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 25.04.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я в этом зоопарке слышал даже как животные пели дуэтом.[video]https://ok.ru/video/1656599939684[/video]
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§ denfostr
Re: «И пони целы, и львы сыты» - Как застрявший на карантине...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.04.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего ужаснее нет вида дикого зверя в коробке.люди че-то возмущаются,когда их на карантине закрывают в 4х стенах.. зачем животных мучать? Все обоссаные и обосранные. Ну,ещё можно понять вольеры размером с гектар,хоть какая-то свобода...
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* abaika95
Re: «И пони целы, и львы сыты» - Как застрявший на карантине...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.04.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому могут ещё нравится зоопарки? Это же ужас, тюрьма для зверей на потеху детям,не стоит того я думаю..........
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§ Козлов я
Re: «И пони целы, и львы сыты» - Как застрявший на карантине...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.04.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Серый волк
Re: «И пони целы, и львы сыты» - Как застрявший на карантине...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11198
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.04.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво Козлов! Сам видел лису в Москве на улице. В районе Хорошево Мнёвников, недалеко от Маршала Жукова на улице охотилась на голубей.

Это не зоопарк, это разъездной зверинец, тюрьма для животных. Такие сейчас ни в один приличный город заехать и получить разрешение не могут.
Только за взятку туда, где коррумпированные чинуши!
Если у вас появляются ярамарки подозрительных товаров неизвестного происхождения, продаваемых вместо магазинов с земли, или продукты продаваемые с кузовов, ящиков и коленок смуглыми продаванами неизвестной национальности,
то появится и этот зверинец.
Они ездят только по пробитым на коррупционную возможность адресам.
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"Нужные деньги"
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Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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