«И пони целы, и львы сыты» - Как застрявший на карантине зоопарк от бюрократии спасли

Более 30 животных, среди которых львы, тигры, обезьяны, и 7 человек — весь «коллектив» передвижного зоопарка из России — вынужденно осел в Костанае. С самого начала карантина сотрудники пытались добиться права покупать еду для своих животных не в ближайшем супермаркете. Еды требуется много: каждый день 50-60 кг мяса, 100 кг сена, не считая семечек и фруктов для четвероногих вегетарианцев.

Зоопарк из Пятигорска несколько лет гастролирует по Казахстану, в том числе бывал он и в Костанае. Вниманию почтенной публики предлагаются довольно много животных – леопарды, львы, тигры, волки, медведи и даже теплолюбивые обезьяны. Есть и животные, внесенные в Красную книгу.

В этом году поездка не задалась – нагрянул режим ЧП и последующий карантин со всеми вытекающими последствиями. Для зоопарка настали трудные времена.

- Мы с пониманием относимся к ограничительным мерам, введенным в городе, это делается для безопасности горожан. И мы не просим материальной помощи, слава богу, пока что справляемся, - делился с «НГ» 24 апреля владелец зоопарка Марат МУСАЕЛЯН. - Но столкнулись с проблемой – не можем получить пропуск и разрешение на передвижение. Ваше управление предпринимательства мотивирует отказ тем, что наши машины на российским учете и их не положено вносить в базу электронных пропусков. Но на каком же учете им и быть? Мы же россияне. И без машин никак: мясо мы берем на птицефабрике в п. Дружба и на убойном пункте г. Тобыл. Но проезд туда зависит только от настроения сотрудника полиции - если он с пониманием отнесется кпроблеме, то считай повезло, звери накормлены. А часто приходится разворачиваться.

Каких только вариантов решения проблемы не предлагали зоопарку! Даже такой экзотический: нанять автомобиль с казахстанским учетом, доехать до границы, перевести обитателей зверинца «вручную». Караван диких животных и хищников, бесспорно, эпично смотрелся бы при пересечении границы. Но советчики как-то не учли, что в данный момент перевозка животных через границу запрещена. Да и в Роскомнадзоре, куда позвонили для консультации, сказали, что через границу животных не пропустят и сидеть надо там, где застал карантин.

Руководитель зверинца «стучался» в Костанайский акимат семь долгих карантинных дней. И, наконец, на восьмой, ситуация сдвинулась с мертвой точки. В нестандартную ситуацию вникли. 24 апреля пресс-служба акимата на наш запрос сообщила, что вопрос решен, проезд по городу сотрудникам зоопарка разрешили и они могут спокойно передвигаться по служебным надобностям. Это подтвердил и сам Мусаелян. Что особенно радует — в акимате в конце концов услышали предпринимателя до вмешательства СМИ.

Между тем по городу поползли слухи, что служители вынуждены были забить пони и скормить его львам и тиграм. Пользуясь случаем, мы решили посмотреть на животных. И свидетельствуем: из-за бюрократических проволочек ни одно животное не не пострадало. Пони жив и здоров, к нашему визиту отнесся равнодушно: жевал сено и позировать отказался. Не выглядят истощенными и другие животные.

Нам рассказали, что помимо положенного рациона, они получают все витамины и микроэлементы, которые необходимы для нормального функционирования организма. Для борьбы с паразитами клетки регулярно обрабатываются. Все выкрашено и буквально блестит.

Как оказалось, почти все животные зоопарка не только родились в неволе, но и довольно неплохо размножаются. Чтобы обитатели не застаивались в клетках, их регулярно отправляют в Новосибирский зоопарк, где устроены просторные вольеры и загоны. Животные там находятся в своеобразном «отпуске» между гастролями.

Погладив львицу, сделав фото охотно позирующего льва и уклонившись от плевка ламы, мы покинули зоопарк с надеждой, что до конца карантина тут все будет хорошо.