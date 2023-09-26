Во всех школах пройдут проверки после инцидента с падением мальчика в школе-гимназии №14 в Астане, передает Informburo.kz. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева на своей странице в Facebook.

Фото: t.me/dina_tansari

Как сообщила Динара Закиева, представители ребёнка сняли претензии со школы.

"Хотя я считаю, что это преступная халатность – между перилами и лестницей отсутствовало ограждение. Каким образом принимали школу к началу учебного года, сейчас идёт проверка. Также во всех школах пройдут рейды", – добавила Закиева.

По словам детского омбудсмена, она со вчерашнего дня на связи с мамой мальчика и врачами. Сегодня она съездила в больницу и поговорила с пострадавшим.

"Он в хорошем настроении, рассказал как это произошло. Они с другом бежали вместе на урок, и друг его нечаянно толкнул. Поговорила с мамой, ей очень неприятно, что в социальных сетях обсуждают их семью и ребёнка. Согласно медицинскому консилиуму, потребности в операции нет. На данный момент прогноз положительный, ребёнок под наблюдением", – заявила Динара Закиева.

Она отметила, что отец ребёнка предложил, чтобы его знакомые врачи также осмотрели ребёнка, завтра их ожидают в больнице.



"Видео, которое опубликовали в социальных сетях об операции в Турции сняли перед тем, как отец смог зайти и увидеть сына. Мама попросила после выписки ребёнка отправить их на санаторно-курортное лечение/реабилитацию. Мы этим занялись", – резюмировала уполномоченный по правам ребёнка.