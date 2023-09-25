Мальчик впал в кому после падения со школьной лестницы в Астане
BaigeNews.kz
Ученик школы № 14 Астаны получил тяжёлые травмы после падения с лестницы в учебном заведении. Об этом рассказала руководитель фонда "НемолчиKZ" Дина Тансари, передаёт BaigeNews.kz.
Фото: t.me/dina_tansari
Отмечается, что в школе нет нормальных перил, и мальчик упал между пролётами. Опубликовано видео падения школьника.
"Скорая ехала долго. Как обычно, камеры, установленные между этажами, не работали. Сейчас мальчику срочно нужна операция, которую не делают в Казахстане, а только в Турции. Он теряет зрение из-за травм головы", — написала глава фонда "НемолчиKZ" на странице в социальных сетях.
По её словам, у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом решёточных костей, перелом лобных костей, пневмоцефалию, отёк глазницы, периорбитальный отёк.
"Директор школы снимает с себя ответственность и надеется на административный штраф! Фонд НеМолчиKZ ответственно заявляет вам: это не административное дело. Это 141 статья УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего гражданина". Ваше ненадлежащее исполнение привело к страшному и тяжёлому состоянию здоровья. Фонд НеМолчиKZ требует в срочном порядке, чтобы директор 14-й школы и департамент образования оплатили операцию, материальный и моральный ущерб. Счёт идёт на часы", — говорится в публикации.
Пост прокомментировала Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева.
"На связи с мамой. Ребёнок пришёл в себя. Уголовное дело заведено", — написала она.
В управлении образования столицы прокомментировали состояние учащегося одной из городских школ-гимназий, который накануне упал с лестницы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в управлении образования, учащийся школы-гимназии № 14 города Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж.
"По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь. Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был", - проинформировали в управлении.
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Чиновники от образования уточнили, что лестницы школы оснащены перилами. В настоящее время управление рассматривает вопрос о принятии мер в отношении директора школы.
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