С увеличением числа электросамокатов на дорогах Казахстана выросло и число ДТП с их участием. Несмотря на то, что они считаются относительно безопасным средством передвижения, без аварий не обошлось. Корреспондент Tengrinews.kz изучила, как часто происходят столкновения с электросамокатами, где, когда, по каким причинам и кто чаще попадает в них.

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Как сообщили в МВД в ответе на официальный запрос, с начала 2023 года в стране с участием электросамокатов зарегистрировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибло, 22 травмировано. Важно отметить, что данные о количестве ДТП с электросамокатами не всегда точны, так как инциденты могут остаться незарегистрированными или недостаточно изученными.

В МВД пояснили, что два человека погибли в двух разных ДТП. Один из инцидентов произошел в Алматы, где самокат столкнулся с мотоциклом, что привело к смерти самокатчика.

"17 мая 2023 года в 00:20 в Бостандыкском районе неустановленный мужчина в возрасте 18-25 лет, управляя электросамокатом, следовал по проспекту Сейфуллина в северном направлении на пересечении с улицей Политехническая, при совершении маневра левого поворота допустил столкновение с мотоциклом марки Yamaha, который следовал по проспекту Сейфуллина в южном направлении. В результате ДТП самокатчик от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель мотоцикла был госпитализирован", - сообщил представитель МВД Мендолла Шамуратов.

Узнать подробности о втором смертельном случае не удалось.

Выяснилось, что электросамокат - преимущественно городское средство передвижения - в сельской местности среди пользователей электросамокатов погибших и пострадавших, по данным МВД, не было.

Первое место по количеству ДТП с электросамокатами занял город Алматы. Сколько именно аварий произошло на территории региона, в МВД не уточнили. Но, к примеру, в мае текущего года алматинец на электросамокате заставил остановиться пассажирский поезд. Алматинским самокатчикам также запретили ездить на Арбате, терренкуре и в парках города.

Электросамокатами и другим подобным транспортом пользуется преимущественно молодежь, поэтому чаще именно молодые люди оказываются пострадавшими в таких авариях. В 2023 году пострадавшие в ДТП самокатчики - люди до 25 лет.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В ДТП не попадали лица, управляющие электросамокатами в алкогольном или наркотическом опьянении, отметили в ведомстве.

Чаще всего аварии случаются на пешеходных переходах и перекрестах в вечернее время. То есть плохая видимость также влияет на аварийность.

Для того чтобы избежать аварии и травм, пользователи электросамокатов должны соблюдать правила дорожного движения, надевать средства защиты, подчеркнули в МВД.

Напомним, 29 июня Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам организации дорожного движения, согласно которому электрический самокат признается транспортным средством.

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