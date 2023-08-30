Теперь в стране действуют правила управления электросамокатами, за нарушение которых грозит ответственность, сообщает Informburo.kz.

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Что случилось. В Казахстана вступили в силу законодательные поправки по вопросам организации дорожного движения, предусматривающие правила езды на электросамокатах и введение ответственности за их нарушение.

Контекст. В июле 2022 года в Казахстане приняли национальный стандарт СТ РК 3769-2022 "Самокаты электрические. Технические требования". В нём указано, что к электросамокатам относятся электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя, не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч, а при движении задним ходом или в пешеходном режиме – не более 6 км/ч. Для управления самокатами, которые разгоняются быстрее 50 км/ч, нужны водительские права категории А1, как на мопед.

В январе этого года депутаты решили внести поправки в законодательство для урегулирования движения самокатчиков по улицам. В июне новый закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Что изменится с 30 августа. Согласно новому закону, электрические самокаты должны двигаться по велосипедной дорожке и велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

По правовому краю проезжей части разрешается ездить только с 18 лет при наличии:

- водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории;

- застёгнутого шлема;

- светоотражающего предмета (при передвижении в тёмное время суток).

По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км/ч.

Водителям электрического самоката запрещается:

- Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.

- Перевозить пассажиров и грузы.

- Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы.

- При управлении электрическим самокатом пересекать перекрёсток. Водители должны пересекать перекрестки по пешеходному переходу, ведя транспортное средство рядом.

Ответственность для электросамокатчиков. После вступления поправок в силу за нарушение правил передвижения на самокате, например, за перевозку пассажиров и грузов, казахстанцам грозит штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге), за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, – предупреждение или штраф 3 МРП (10 350 тенге).

Если же самокатчик совершит наезд, его ждёт, помимо лишения прав, наказание вплоть до ареста.

При этом отнимать права за управление электросамокатом в нетрезвом виде пока не могут, так как он не является механическим транспортным средством и не подлежит регистрации. Однако наказать нетрезвого водителя электросамоката могут по статье 440 КоАП за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Санкции статьи предусматривают штраф 5 МРП (17 250 тенге), при повторном нарушении возможен арест до пяти суток.

Как будут контролировать скорость. Казахстанские города планируют разделить на зоны, различающиеся уровнем ограничений на пользование электросамокатами. После кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определённых пешеходных и парковых зонах. Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки.

Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен пешеходный режим движения, который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока.

Меры на перспективу. МВД планирует вести учёт пользователей электросамокатов, времени их эксплуатации и маршрутов. Для стоянки электросамокатов выделят специальные места.

Кроме того, министерство рассматривает предложение о том, чтобы поездку на электросамокатах в мобильном приложении нельзя было завершить до постановки транспорта на специальное место стоянки. Также предлагается запретить ездить на электросамокатах на неосвещённых участках, за городом и в случае, если вес тела пользователя ниже определённого уровня – например, 30 кг. Это нужно для того, чтобы электросамокатами не могли пользоваться дети.

Кикшеринговые компании предложили создать общий "чёрный список" клиентов, которые нарушают правила аренды транспортных средств, а также предоставить электросамокаты патрульным полицейским.

МВД вместе с тем рассматривает возможность ограничить ввоз электросамокатов с максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч, поскольку такой транспорт является небезопасным, неустойчивым и сопряжён с риском получения травм.

Почему это важно знать. В последние годы казахстанцы стали всё чаще пользоваться электросамокатами, поскольку они удобны в пользовании и относительно доступны по цене. Однако отсутствие законодательного регулирования в этой сфере привело к множеству ДТП с участием электросамокатов на проезжей части и пешеходной зоне. О разработке правил для владельцев электросамокатов депутаты парламента говорили не первый год. В частности, мажилисмены обращали внимание на отсутствие необходимой инфраструктуры и отдельной полосы для проезда электросамокатов, что помогло бы избежать столкновений с пешеходами или автомобилями. Насколько новые правила помогут дисциплинировать самокатчиков и снизить количество аварий с их участием, покажет время.



