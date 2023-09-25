ОФ "Стратегия" представил результаты исследования "Кальяны в Казахстане: досуг, запрет, коррупция", сообщает Informburo.kz.

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21 сентября в Астане ОФ "Стратегия" поделился результатами исследования, посвящённого последствиям запрета курения кальянов в общественных местах.

Исследование проводилось по заказу ОО "Повышение открытости" (город Алматы) с июля по август 2023 года в Алматы и Шымкенте путём опроса среди предпринимателей, потребителей кальянов в заведениях общественного питания и среди представителей экспертного сообщества. Его целью было выявить вероятность возникновения коррупционных рисков после введения запрета на курение табака для кальяна и кальянных смесей в пунктах общественного питания, а также оценить соблюдение введённого запрета.

Где курят кальяны и работает ли запрет на практике

Как сообщили 76,7% респондентов, участвовавших в исследовании (было опрошено 120 потребителей кальянной продукции), услуги кальяна доступны в заведениях их города. Остальные 23,3% опрошенных отметили недоступность этих услуг, ответив, что сложно найти заведение, в котором можно было бы покурить кальян.

Большинство из этой целевой группы сообщило, что потребляет кальяны в обычных кафе и ресторанах (57,9%), пятая часть – в специализированных кальянных.

"То есть косвенно находим подтверждение широкому распространению потребления кальянов в неспециализированных пунктах общественного питания в условиях правового запрета на данный вид активности", – говорится в исследовании.

В текущем опросе выявлено, что доступность курения кальяна в разрезе городов следующая: в Шымкенте доступность заведений, где можно курить кальян, составляет абсолютные 100%. В Алматы этот показатель чуть выше половины – 53,3 %.

Интересно, что, согласно опросу, большинство респондентов (62,5%) не знает, что, согласно Кодексу о здоровье, в Казахстане действует запрет на курение кальяна в общественных местах.

"Продолжу ходить курить кальяны, потому что запреты не пугают", – так ответили 40% опрошенных.

Только 14,7% опрошенных, рассуждая о своих дальнейших действиях после информирования о запрете на курение кальяна в общественных местах, сказали, что совсем перестанут курить кальян.

Что говорят представители общепита

Как показали интервью с представителями организаций (пунктов общественного питания), количество людей в день, которые приходят покурить кальян в разные заведения, колеблется от 15 до 50 человек.

Представители индустрии отмечали, что из-за введённого запрета модель поведения тех, кто потребляет кальян, значительно изменилась. Сначала запрет вызвал у потребителей опасения по поводу курения кальяна в заведениях: "Некоторые люди боялись нарушить запрет, потому что их заснимут, выпишут штраф. Но затем, видя поведение клиентов, которые не прекращали приходить и курить кальян, несмотря на запрет, вновь вернулись к своим привычкам".

Представители кальянной индустрии оценивают введённый запрет как неэффективный, "потому что все продолжают курить", "запрет был, но он особой роли не играл, лаунджи как работали, так и работают".

Однако эксперты-медики, участвовавшие в исследовании, отмечают, что введение запрета всё-таки способствовало снижению потребления кальяна и с 2013 года в стране снизилось количество заведений, как специализированных, так и неспециализированных, предоставляющих услуги по курению кальяна.

Ситуация с акцизами

"По оценкам специалистов из индустрии, до 80% кальянного табака и смесей завезено нелегально (не оплачен акциз), основная страна-поставщик табака для кальянов – это прежде всего Россия. Однако среди участников интервью были и те, кто говорили, что все товары отслеживаются, и большая часть поступающих табачных изделий проводится через маркировочную систему, введенную налоговой службой страны", – говорится в исследовании.

Со слов представителей индустрии, приведённых в исследовании, если бы рынок строго регламентировался, а размер акциза при этом не был высоким, то у бизнеса была бы заинтересованность платить его, не прибегая к теневым схемам.

Некоторые представители кальянной индустрии подтверждали в ходе интервью, что проверки и в целом запрет открыли дорогу к коррупции.

Почему не работает запрет

Изучив мнения представителей индустрии, принявших участие в исследовании относительно того, почему запрет на кальяны не работает, в ОФ "Стратегия" пришли к таким выводам:

1. Курение кальяна стало массовой культурой в казахстанском обществе, контроль сверху требует больших средств и усилий.

2. Избирательное отношение со стороны правоохранителей (не всех штрафуют), поскольку всех сразу наказать невозможно.

3. Кальян – довольно прибыльный бизнес, есть значимое число интересантов, продвигающих свои интересы на разных уровнях.

4. Мнение о более низком вреде кальяна для здоровья.

5. Коррупция: с проверяющими договариваются.

6. Низкая информированность о наличии запрета.

"Ключевой парадокс, который выявило наше исследование, заключается в том, что запрет на курение кальянов есть, но также есть и объективная экономическая реальность: Казахстан находится в едином экономическом пространстве ЕАЭС, и у наших соседей, крупнейших производителей кальянных табаков и смесей, этот бизнес не только процветает, но и регламентируется, а значит, ввоз никто не ограничивает. При этом попытки контролировать запрет на курение в общественных местах просто не работают, это та проблема, которая выявлена нами в процессе работы над проектом", – отметила руководитель исследования, глава ОФ "Стратегия" Гульмира Илеуова.

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