Лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля САДЫКОВА (Астана) была одним из соавторов поправок в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», согласно которым с 2020 года в стране запрещено курение кальяна в общественных местах.

Однако запрет не работает - костанайцы регулярно сообщают, что в заведениях города при заказе еды и напитков предлагают и кальян, в общем зале курят за соседними столиками, что очень не нравится некурящим. «НГ» попросила Джамилю Женисовну прокомментировать ситуацию - законно ли сейчас курить кальян в барах, кафе и ресторанах, а также в лаундж-барах, которые в народе называют "кальянными".

- Так разрешено курение кальяна в Казахстане или нет?



- По закону у нас кальяны запрещены: в п. 5 ст. 110 Кодекса «О здоровье народа» указано, что в общественных местах в Казахстане запрещены табачные изделия, изделия с нагреваевым табаком, табак для кальяна и кальянные смеси. Мы также исключили табак для кальяна из комнат для курения. То есть курилки разрешены, но там можно курить сигареты и парить вейпы, однако курить кальян нельзя. Но сейчас в заведениях везде курят кальян, а «курилка» - это грубейшее нарушение и намеренно ложная интерпретация запрета в угоду владельцам кальян-баров

По законодательству у нас вообще нигде нельзя курить кальян, кроме собственного дома, но его курят повсеместно. Потому что существует мораторий на проверки, и даже если полиция штрафует за курение кальяна, Генеральная прокуратура возвращает протоколы с грифом якобы «незаконная проверка». И плевать им, что люди страдают, что запрет на курение не работает - важнее не нарушать мораторий! Получается, что мораторий выше закона...

Вторая причина - это высокая доходность от кальяна, потому что его обычно курят в компании и в среднем за столиком сидят не 1-15 часа, а 4-5 и постоянно заказывают еду и напитки плюс кальян. Таким образом прибыль от кальяна за ночь доходит до 3 млн тенге, а то и больше! Эти суммы гораздо превышают штрафы, поэтому ресторатору выгоднее, чтобы в ресторане был кальян и просто оплатить штраф, который составляет всего лишь 25 000 тенге.

Третья причина - наглость рестораторов, или простым языком борзота, у меня нет другого слова. Такая наглость рестораторов, которым из-за этого моратория абсолютно на все наплевать, потому что они знают, что генпрокуратура их оправдает, а полиция вообще бесправна.

- Почему вы решили создать движение по борьбе с табакокурением в Казахстане? И почему предложили Минздраву запретить курение кальянов в общественных местах?

- Это вопрос профессиональной и личной мотивации. Я - магистр общественного здоровья. Когда изучала вопросы снижения онкологии, обнаружила, что это можно сделать тремя способами, и самый эффективный - это снижение табакокурения, так как оно отвечает за 18 видов рака. И если я снижаю количество случаев табакокурения, то могу снизить риски заболеваний этой болезнью - начиная от рака легких и заканчивая раком яичников.

Почему я занимаюсь профилактикой онкологии? Мой отец умер от рака желудка, когда ему было всего 52 года. Я тогда училась на 5 курсе мединститута и пообещала себе, как профессионалу, что буду заниматься вопросом профилактики онкологии. Это стало отправной точкой изучения этой проблемы. Сейчас я лично занимаюсь снижением потребления табака для того чтобы в итоге снизить онкологию, а также 85 видов неинфекционных заболеваний, среди которых инсульт, инфаркт, гангрена, также выпадение зубов, импотенция, слепота и так далее. Этот список огромен. И снижая потребления табака, я тем самым ставлю заслон заболеваемости и смертности от данных неинфекционных заболеваний.

Минздрав сам озаботился этой проблемой еще в 2007 году, но потребовалось еще 2 года, чтобы обосновать запрет на курение в общественных местах, который лег в основу ст. 110. Там впервые был расширен список мест, в которых запрещено курение, однако в законе сохранились курилки. Впоследствии мы постоянно пытались улучшить эту норму, но нам удалось это только в 2020 году. То есть прошло 11 лет, прежде чем Минздрав был готов на следующий раунд изменений. Было сильное табачное лоббирование непосредственно среди депутатов, среди индустрии, но нам удалось это сделать.

- С какими проблемами и подводными камнями вы столкнулись при реализации законопроекта?

- Самые первые и самые большие проблемы - это не подводные камни, так как они себя не скрывали. Это табачные лоббисты в лице некоторых депутатов, среди которых была и Дарига Нурсултановна (дочь первого президента РК Нурсултана Назарбаева -«НГ»), она была спикером сената и ко мне бегали ее гонцы, которые говорили, что мы там не пройдем с нашими поправками в мажилисе. Там был «Атамекен» (палата предпринимателей), который выходил с контрпоправками. Были также скрытые депутаты, которые просто нас не поддерживали и были членами рабочей группы. Еще были внутренние разборки среди госорганов, но там я не была свидетелем.

Вообще могу сказать, что я всегда сталкиваюсь с открытым лоббированием коммерческих интересов табачной индустрии - как напрямую от индустрии в лице например таких компаний, как Philip Morris International (американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире -«НГ») и JTI (Japan Tobacco International - международное табачное подразделение Japan Tobacco, ведущего международного производителя табачных изделий - «НГ») и их фронтгруппами, а их массы - я называю их «табачная рать». Это «КазАлкоТабак» (объединение юридических лиц ассоциация добросовестных производителей, импортеров и продавцов алкогольной и табачной продукции Казахстана - «НГ»), индустриальная палата, ассоциация QazSpirits, Лига защиты прав потребителей и т. д.

- Как сейчас обстоят дела с курением кальяна в общественных местах в Казахстане и в частности в Астане?

- В нашем городе, к сожалению, как и в Костанае кальян продолжают курить везде. Я думаю, чтобы исправить ситуацию, нужно отменить мораторий на проверки предпринимателей и проводить рейды, причем так, чтобы в Генеральной прокуратуре не отзывали потом протоколы. И, конечно, нам очень сильно помогут журналисты, высвечивая эту проблему и говоря о том, что наше законодательство вообще никак не соблюдается, его не уважают. Вот так в нашей стране - пишем хорошие законы, которые не исполняются.

Досье «НГ»

Джамиля Женисовна Садыкова

Врач (КазНМУ, 1998 г.), имеет международную степень магистра общественного здравоохранения (Израиль, 2001 г.), выпускник Высшей школы общественного здравоохранения Казахстана и международного центра экономики здравоохранения Йоркского университета (Англия, 2000 г.), имеет специальное профобразование Всемирного университета по борьбе с табаком, также училась в Университете Джона Хопкинса (США, 2006 г.).

Работает экспертом в сфере контроля табакокурения с дня основания коалиции в 2005 году.

Соавтор городской целевой программы «Алматы - город, свободный от табачного дыма» и предложения о двукратном повышении акцизов на сигареты в 2014 году, что повысило доходность в бюджет почти в 2 раза.

Инициатор свода антитабачных поправок в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1. Запрет выкладки табака во всех местах продажи;

2. Приравнивание новых видов потребления табака к сигаретам;

3. Полный запрет оборота некурительного табака (насвай, снюсы);

4. Повышение возраста продажи всех видов табака с 18 лет до 21 года по аналогии с алкоголем;

5. Внедрение графических предупреждений (пиктограмм) о вреде табака на пачках сигарет в 2011 году с последующим распространением данного опыта в странах Таможенного союза;

6. Запрет курения в общественных местах с 2009 года, с расширением охвата мест, свободных от табачного дыма, в 2020 году;

7. Полный запрет рекламы табака.

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