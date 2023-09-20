Ремонт системы теплоснабжения не завершили на самом крупном участке по ул. Ленина. Из-за этого без горячей воды остаются 59 многоквартирных домов.

Ранее директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег АБЫЛКАИРОВ обещал, что завершит ремонтные работы до 20 сентября. Сегодня, 20 сентября, он же на встрече акима Рудного с общественным советом города озвучил новый срок - понедельник, 25 сентября.

- Остались два объекта, которые по определенным причинам мы пока не запустили, - пояснил Абылкаиров. - Это законченные работы на ул. Гагарина. Там полностью смонтирован трубопровод, смонтирована запорная арматура и врезки на потребителя. Но там мы не можем дать горячую воду потребителям, так как их питание идет от магистрали по ул. Ленина. А вот там, хоть мы и планировали завершить сегодня, но до понедельника ориентировочно работы будут продолжаться. Произошел сбой в поставке запорной арматуры.

Директор теплосетей отметил, что тендер провели в апреле, но из-за судебного процесса заключили договор только в июле.

- В августе мы ожидали поставку запорной арматуры, там всего 48 задвижек, - отметил он. - Но месяц машина простояла на казахстанско-китайской границе. В понедельник машина дошла до Алматы. Вчера говорил с поставщиком - машина еще на растаможке. В ближайшие дни она должна двинуться в нашу сторону. Такой вот форс-мажор получился.

Абылкаиров заявил, что большинство планов ТОО выполнено. За сентябрь горячую воду вернули в 116 домов.

Корреспондент "НГ" успел осмотреть некоторые участки, где работы завершили. Рабочие засыпали ямы, но работы по благоустройству еще предстоит провести.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО добавил, что он вместе с подчиненными проверил весь участок работ от ул. Горняков до ул. Гагарина.

- Мы пешком прошли и посмотрели ситуацию, - сказал аким. - Дополнительно сегодня четыре бригады еще выставили. У нас остаются несколько врезок, тепловая камера. В общей сложности над ремонтом будут трудиться шесть бригад. Техника для них есть. Думаю, что к 25 сентября мы завершим оставшийся участок. По благоустройству где-то мы уже закончили укладывать брусчатку, заходим на другие улицы. Асфальт на ул. Ленина-Марите будем тоже восстанавливать, хотя думали оставить эти работы на следующий год. Если это не сделать, то масса неудобств будет для местных жителей.

Ионенко также отметил, что рудненская ТЭЦ "готова к отопительному сезону".

Во время встречи корреспондент "НГ" спросил Виктора Николаевича, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на ноябрьских выборах акима города. Действующий градоначальник ответил, что примет решение уже после того, как ремонт теплосетей будет завершен.

Фото Георгия ГОВОРОВА