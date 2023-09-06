О результатах гидравлических испытаний магистральных и квартальных трубопроводов сегодня, 6 сентября, сообщил на брифинге директор ТОО «Рудненские тепловые сети» Олег АБЫЛКАИРОВ. Провели их днем ранее.

- Выявлены 7 повреждений на магистральных сетях, все эти участки не были в плане ремонта на этот год, - сообщил Абылкаиров. - Из них 5 участков есть в планах ремонта на 2024 год. Сегодня наши бригады заняты устранением выявленных повреждений. Утром, как только водоканал снял ограничения, мы начали заполнять теплосети. К концу дня поставим их на циркуляцию. Где нет повреждений, дадим горячую воду потребителям.

Еще 3 порыва выявили на квартальных сетях. Абылкаиров считает, что это обычная практика. При подключении домов, скорее всего, выявят и другие порывы.

6 сентября горячую воду обещали вернуть в 539 домов. С остальными многоэтажками есть проблемы.

- На днях мы завершим капремонт сетей по ул. Горняков и ул. Марите Бежите, - сказал Абылкаиров. - Также на днях завершим ремонт на перекрестке улиц Ленина и 50 лет Октября. По остальным домам работы продолжаются. Крайний срок завершения работ - 20 сентября. Объем раборт на этих участках большой.

Ранее в акимате Рудного уверяли, что завершат ремонт теплосетей до 10 сентября. Позже, как сообщил ИА "Город", сроки пришлось сдвинуть. Возникли сложности с поставкой труб и комплектующих для ремонта. Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО пояснял на аппаратном совещании: дефицит возник из-за того, что трубы в первую очередь отправляли на ремонт теплосетей в Риддер и Экибастуз.

- Лотки к нам приходят из Астаны. По словам подрядчика, ближе просто не было завода по их производству, - сообщил 6 августа Абылкаиров. - Ежедневно приходят машины, сразу берем лотки в работу. Монтаж труб уже ведется.

Виктор Ионенко добавил, что весной выявили 47 порывов. Аким считает, что осенние 10 аварийных участков - хороший показатель.

- Я, честно говоря, думал, что ситуация будет хуже, - сказал Ионенко. - Но она такая, какая есть. Это результат работы наших подрядчиков и теплосетей. Пока все идет по графику.

Фото из архива "НГ"