Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. Ранее ситуацию с распространением видео прокомментировали в МВД РК.

"В социальных сетях получило распространение видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе Костанайской области. Как выяснилось, видео оказалось «фейковым», - говорится в сообщении. - Сотрудниками полиции ДП Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 52-летний житель города Костанай. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал".

Начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст.2 74 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».

В полиции напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.

"Необходимо не поддаваться слухам и не создавать ажиотаж вокруг событий, которые таковыми не являются". - отметили в ведомстве.