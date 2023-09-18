Вечером 15 сентября на первом этаже ТРЦ Kostanay Plaza было шумно - около 50 человек собрались здесь на фестиваль корейской культуры, посвященный 6-летию ТРЦ. Организаторы - ОО «Корейский этно-культурный центр Костанайской области» и Молодежное движение корейцев региона.

Фестиваль корейской культуры привлек внимание около 50 зрителей

Зрители - в основном девушки и парни. Но были и взрослые, и пожилые люди. На небольшой площадке они могли примерить традиционный костюм ханбок и сфотографироваться в фото-зоне, купить продукцию из Южной Кореи (в основном рамен, лапша быстрого приготовления с острым соусом, и энергетические напитки), посмотреть на корейских кукол...

Товары из Южной Кореи: рамен, косметика, сладости и энергетики

Началось мероприятие с небольшого концерта - для зрителей на маленькой сцене несколько девушек исполнили народные песни.

Девушки в национальных костюмах пели песни на корейском языке



Организаторы праздника представили зрителям виды поклонов - это часть национальной культуры и этикета. В Корее есть три основных вида поклонов: малый, простой и глубокий, они различаются в основном по разнице в возрасте между теми, кто их выполняет, а также по важности ситуации - если малый поклон более бытовой и повседневный, то глубокий применяется лишь в особых случаях.

Глубокий поклон - самый низкий, применяется только в особых случаях для проявления наибольшего уважения

Провели два мастер-класса. Первый - по приготовлению корейского блюда кимбап. Это роллы, завернутые в сушеные прессованные листы морской капусты, наполненные приготовленным на пару́ рисом с добавлением начинки, нарезанной или выложенной полосками, обычно квашеных овощей, рыбы, морепродуктов, ветчины и омлета. Второй мастер-класс - по чони чопки, искусству изготовления изделий из бумаги.

Кимбап - корейский вариант японских роллов

Мастер-класс по чони чопки - изготовлению изделий из бумаги

Многие зрители заметили, что кимбап очень похож на японские роллы, а чони чопки напоминает оригами.

- Фестиваль корейской культуры мы проводим в непривычном формате: концертная программа совмещена с мастер-классами, и это некий диалог со зрителем, - рассказала "НГ" председатель ОО «Корейский этно-культурный центр Костанайской области» Ульяна КИМ. И пояснила: - Кимбап, хоть и напоминает японские роллы, все же сделан в корейском исполнении, и этот мастер-класс вызвал большой интерес у зрителей. Да, чони чопки тоже многие сравнивали с японским оригами, хотя уже в 3-м веке нашей эры первое упоминание об изготовлении бумаги было все-таки у корейцев, а не у японцев. Они переняли это искусство позже.

Зрителей также порадовали современным южнокорейским танцем k-pop (основан на копировании движений айдолов (idol) - популярных южнокорейских исполнителей - «НГ») в исполнении костанайской группы Blackberry. Многие подростки явно были знакомы с эти направлением и легко повторяли движения танцовщиц.

- О мероприятии я узнала через Instagram, - рассказала «НГ» Аянат ТУКЕНОВА. - Больше всего мне понравился мастер-класс по приготовлению кимбапа. Я увлекаюсь корейской культурой, смотрю дорамы (телесериалы, выпускаемые в Восточной Азии, в частности, японские и корейские - «НГ»). Правда, редко. Я занимаюсь танцами и мы танцуем один корейский танец - с ножами. Пока что я с ним не выступала. Также слушаю k-pop.

В конце фестиваля прошел необычный конкурс - кто быстрее съест порцию рамена. Так как блюдо очень острое, всем троим участницам постоянно приходилось запивать его водой. В итоге победительнице достались два билета в Therma Park.

Нужно было как можно быстрее съесть острое блюдо...

...победительница конкурса



Одна из зрительниц, пожилая женщина, с удивлением смотрела на происходящее, интересовалась приготовлением кимбапа, изготовлением чони чопки и активно поддерживала участниц конкурса.

- Моя подружка прислала мне SMS, что будет такое мероприятие. А я очень обожаю всякие праздники! Еще в советское время любила ходить на все мероприятия и смотреть национальные концерты, - поделилась с «НГ» Людмила Терентьевна. - Мне очень понравился мастер-класс по изготовлению изделий из бумаги. Концерт тоже очень понравился. К сожалению, не успела попробовать корейскую кухню, но вообще она мне нравится - очень необычная! Я очень приветствую, что в нашем городе и стране проходят такие национальные праздники, я на одной волне с молодежью!

- Как вы считаете, почему корейская культура сейчас очень популярна? - спросил корреспондент "НГ" организатора фестиваля.

- Я думаю, что это связано, в первую очередь, с развитием Южной Кореи, - ответила Ульяна Ким. - Она развивает свою поп-культуру, это называется волна халлю - то есть распространение южнокорейской культуры по всему миру. В Костанае также очень много людей увлекается корейской культурой. Например, корейский этно-культурный центр провел уже шестой по счету танцевальный конкурс K-pop Idol Kst, который в прошлом году стал республиканским.

Фото Андрея СКИБЫ