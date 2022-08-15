K-pop - южнокорейская субкультура, изначально жанр музыки, который впоследствии стал популярным танцем. Конкурс «K-pop Idol Kst» прошел 11 августа в ДК «Мирас» в рамках фестиваля корейской культуры «Четыре стихии».

Танец основан на копировании движений айдолов (idol) - популярных южнокорейских исполнителей. В республиканском конкурсе участвовали команды из Нур-Султана, Петропавловска, Караганды, Павлодара, Актобе, три команды из Костаная и одна из Рудного. Всего - 53 танцора.

- Наш конкурс появился 5 лет назад. В этом году «K-pop Idol Kst» мы посвятили стихии огня, так как это очень яркое и пламенное мероприятие, - рассказала "НГ" организатор конкурса Валерия КИМ. - У нас будет три места и гран-при, а также разные номинации и награды за участие. Главный приз - Кубок Севера.

Она добавила, что K-pop в качестве главного олицетворения корейской культуры выбрали не случайно - с каждым днем его популярность растет, привлекая все больше фанатов.

На входе в концертный зал организаторы поставили статуэтку «I love K-pop» и большой плакат с южнокорейскими звездами - получилось очень атмосферно.

Большую часть зрителей составили молодые девушки

Зрители встречали участников бурными аплодисментами. Зал практически полностью заполнили девушки. команды участников также были в основном женскими, за исключением костанайской, в которой выступал один парень.

Ярослав Тян из коллектива «Sky» (на фото в центре) - единственный парень среди участников конкурса

- Я уже второй раз участвую в таком конкурсе и опять я единственный парень среди участников, - рассказал участник танцевального коллектива «Sky» Ярослав ТЯН. - Мне нравится K-pop, как жанр музыки, он очень динамичный, это просто смесь всего, что есть. Именно танцевальным направлением в этом жанре я занимаюсь примерно 2-3 года, мне комфортно в этой среде, я не чувствую себя в этой субкультуре и находясь исключительно среди девушек, например, каким-то иным. Да, это обидно немного, когда тебе нужно переодеться, но сначала переодеваются все девушки. Я думаю, что среди парней просто много стереотипов об этой культуре, поэтому им она неинтересна.

Девушки из «We go» (Нур-Султан) надели костюмы, как в аниме

Танцы были разнообразными: костанайская команда двигалась зажигательно и энергично, актюбинцы - плавно и нежно. Костюмы - от популярной в аниме культуре черно-белой школьной формы до кимоно, либо костюмов из популярных южнокорейских и японских образов (например, из аниме).

Коллектив «Sillage» приехал из Рудного. В центре - Наргиз Хабиева

- Когда танцевали, мы кайфанули от самих себя. Нам понравилось нахождение на сцене и эмоции, которые здесь все излучают, - поделилась впечатлениями лидер танцевального коллектива «Sillage» (Рудный) Наргиз ХАБИЕВА. - Наша группа официально уже существует год, на танцевальный опыт у всех разный. Год назад участвовали в таком же конкурсе и заняли 2-е место. Нынешний танец поставили всего за 10 дней.

«Paradox» (Актобе). В центре - Сулу Балманова

- Мы второй раз участвуем в таком конкурсе, до этого выступали в Атырау и заняли 3-е место, - рассказала лидер танцевального коллектива «Paradox» (Актобе) Сулу БАЛМАНОВА. - Танцами я занимаюсь с детства, а вот именно K-pop - примерно с 2015 года. Девочки из команды начали танцевать K-pop с 2019-2020 годов. Конкуренция здесь очень сильная, если сравнивать с Атырау, больше масштаб и организация. Я думаю, что K-pop помогает лечить душу - подросткам нужна такая музыка, в текстах песен очень глубокий смысл.

Пока жюри подводило итоги, ведущие позвали на сцену зрителей и фанатов, причем многие танцевали K-pop не хуже участников.

Третье место заняла группа «Sillage» из Рудного, второе - «Blackberry», первое - «Midnight» из Караганды, гран-при достался танцевальному коллективу «Sky» из Костаная.

«Midnight» из Караганды занял первое место

- Мы стараемся участвовать во всех конкурсах по K-pop, о которых слышим, - рассказала лидер танцевального коллектива «Midnight» Тумар КУРМАНБАЙ. - За это лето - уже третий конкурс, ранее выступали в Алматы и Нур-Султане. Очень классно, мы рады, что заняли первое место.

Гран-при - у костанайской команды «Sky»

- Мы участвуем в конкурсах по K-pop с 2018 года, уже выиграли с этим же танцем на конкурсе в Нур-Султане. Три других конкурса проходили у нас, в Костанае, - говорит лидер танцевального коллектива «Sky» Алиса ЗИННАТУЛЛИНА. - Ранее у нас у всех был большой танцевальный опыт, но потом перешли на K-pop. Конкуренция была бешеная, много разных групп и у всех классные танцы. Я думаю, это связано с популярностью K-pop, ведь на американский рынок вышли такие айдолы как «BTS» и «Black Pink».

Фото Андрея СКИБЫ