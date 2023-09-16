17 сентября в областном центре состоится одно из самых крупных беговых соревнований для любителей спорта - KOSTANAY HALF MARATHON.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, в связи с этим с 8.00 до 12.00 будет ограничено движение по следующим улицам:

- пр. Аль-Фараби в границах ул. Майлина-Баймагамбетова;

- ул. Баймагамбетова в границах от пр. Аль-Фараби до кольцевой развязки В. Интернационалистов-Абая;

- пр. Абая в границах от кольцевой развязки Баймагамбетова-В. Интернационалистов до пр. Аль-Фараби;

- ул. Алтынсарина в границах ул. Тауелсизик-Толстого.

Примечание: перекрыта будет одна полоса движения (встречная полоса будет доступна для передвижения автотранспорта). Общественный транспорт будет передвигаться в штатном режиме без изменений.