17 сентября «Экстремальная атлетика» впервые проведет массовый забег в Костанае на три взрослые (10 км, 21 км, 10 км скандинавская ходьба) и две детские (1 км, 2 км) дистанции. Компания не первый год организует в разных городах Казахстана популярные старты: Астанинский полумарафон, Irbis Race, Red Bull и многие другие.

"НГ" в прямом эфире нашего Instagram-профиля пообщалась с одним из организаторов Костанайского полумарафона, беговым блогером Павлом ТЕНЦЕРОМ. Он отметил, что заявленная трасса в сентябре пройдет сертификацию Всемирной легкоатлетической ассоциацией World Athletics.

Фото Олега ПАКА



- Сертификация этой трассы позволит получить официальный сертификат, который могут принять при регистрации международных забегов. Например, на чемпионате мира среди ветеранов, - уточнил Павел. - Вы можете скачать сертификат с нашего сайта, документ действителен в течение 5 лет.

Сертификат смогут получить участники, пробежавшие дистанции 10 км и 21 км.

Кроме этого участникам предлагают попробовать свои силы в скандинавской ходьбе на 10 км. Каждый желающий может прийти со своими палочками и проверить свои силы.

- Это наша самая любимая дистанция, - отметил Павел Тенцер. И добавил: - "Скандинавы" - самые ярые борцы за права и справедливость, там очень много нюансов. По этой причине награждения в этом виде мы не предусматриваем. Проблематично судить "скандинавов". Именно потому, что каждые сто метров должен стоять судья. Для этого надо проводить отдельный чемпионат. Но мы не можем упустить возможность пригласить участников, они могут посмотреть свои реальные результаты. Если у вас есть палочки, вы можете прийти на старт 17 сентября.

Для участия в долгожданном для нашего региона беговом событии нужно пройти регистрацию на сайте организаторов. В карусели соревнований найти «Костанайский полумарафон», в этом разделе можно также подробно ознакомиться с положением. Наш забег отмечен изображением городской стеллы в виде снопа из колосьев. Условно это визитная карточка нашего города, гости полумарафона смогут найти эту стеллу в районе набережной "Шагала". Организаторы обещают, что пробег будет традиционным.

- На следующий год на логотипе забега хотим изобразить Шахматный клуб, - поделился планами Павел.

Участие в полумарафоне платное. Покупка слота дает возможность обеспечить спортсменов стартовым пакетом, куда войдут фирменная футболка, стартовый номер со встроенной системой электронного хронометража, а каждому финишировавшему вручат медаль. Кроме того, организаторы обеспечат работу профессиональных фотографов, что даст возможность каждому участнику получить качественные фотоснимки в момент его прохождения дистанции.

- У участников будут шикарные фотографии на фоне городских достопримечательностей. Забег пройдет по центральным улица нашего города - это такая традиция, чтобы пропагандировать ЗОЖ, массовые виды спорта. И не пишите нам в комментариях: "Бегайте в степи за городом". Мы все равно будем проводить забеги в центре города! - добавил наш собеседник.

Последняя фраза прозвучала в адрес автолюбителей, потому как ожидается, что часть центральных улиц в воскресенье, 17 сентября, будут перекрыты. "НГ" ближе к этой дате еще подробно сообщит об этом.

Инициативу "Экстремальной атлетики" поддержал акимат Костаная.

- Много полезных интересных вещей в акимате предложили, мы очень им за это благодарны, - отметил организатор. - Акимат дал разрешение, помогают с уборкой территории, обеспечат охрану порядка. Взяли на себя и организацию работы с волонтерами.

- Сделаем небольшое отступление - как стать волонтером?

- Нужно написать в чат нашего сайта «Хочу стать волонтером». Заполнить заявку на сайте. Мы соберем базу данных и обязательно ответим всем, - пояснил Павел. - Можно также стать командным лидером, который отвечает за какой-то участок. Есть предложение стать куратором. который будет курировать какие-то направления по волонтерской работе. Словом, мы рады всем!

Итак, беготуризм зашел в Костанай. "НГ" поинтересовалась, насколько это направление популярно среди казахстанцев.

- Я лично другого туризма уже не представляю, - ответил Павел Тенцер. - Через неделю после Костанайского полумарафона поеду в Берлин. Я никогда не был в Германии, хочу посетить эту страну. И посещу ее только из-за того, что пробегу полумарафон. Для меня это удача - выиграл участие в лотерее. До этого был в Стамбуле - просто потому, что там был марафон. Таким же образом ездил в Актау, Туркестан. Не знаю, что еще меня заставило бы посетить эти города.

- Давайте вернемся в Костанай. Кроме медалей на финише, будут ли отмечены победители забегов и каким образом?

- Победителям в возрастных категориях и в абсолютном зачете будут отдельные медали. Призовой фонд сейчас рассматриваем. У нас стоит номинальный призовой фонд от 100 000 тенге за 1-е место в абсолютке на двух дистанциях. Но мы хотим его, конечно же, увеличить. Если найдем партнера, возможно, будет увеличение.

"Экстремальная атлетика" для всех зарегистрировавшихся участников проведет после финиша розыгрыш смарт-часов от Apple.

Кроме этого, ожидается награждение предприятий и организаций.

- Мы хотим выделить самые активные предприятия и организации Костанайской области. Разыграем среди команд кубок нашего полумарафона: один среди предприятий, другой - среди образовательных учреждений, - рассказал организатор. - Для этого нужно на нашем сайте зарегистрировать команду (беговой клуб) своего предприятия, а при регистрации каждый участник в специальной форме указывает принадлежность к той или иной команде.

- Сколько планируете участников?

- Ожидаем около 1 000 человек. Сентябрь - это пик бегового сезона, потому что те, кто подводится к какому-то старту, обычно к середине сентября уже готовы. Старты в это время пройдут в Шымкенте, Астане, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Везде старты. Поэтому я рад, что мы смогли вклиниться как в свой, так и международный календарь стартов.

- Будут ли гости?

- В Костанае есть прославленная бегунья Татьяна Нерознак. Она - наш амбассадор забега. Я жду от нее рекорда трассы среди женщин. Среди мужчин надо посмотреть, обычно самые быстрые атлеты регистрируются самыми последними. Мы все еще ждем ответов от мужчин. На данный момент зарегистрированы больше 300 человек.

- Павел, вы пришли в бег, как любитель. Что посоветуете начинающим бегунам, кто робко желает принять участие в таком уникальном событии?

- Сразу скажу желающим начать бегать - не стесняться бегать! Не надо думать о том, какая у вас скорость. Бегать можно любому желающему в любом возрасте, любом состоянии. Бег - это настолько естественное для нашего организма действие, даже есть поговорка, что это более естественно, чем даже чистить зубы. Поэтому начинайте выходить из дома, пробегите 20 минут в любую сторону с любым темпом, даже очень-очень медленно, едва отрывая ноги. И возвращайтесь назад. Это тоже хорошая тренировка. Делайте таких три тренировки в неделю, и уже к костанайскому полумарафону вы будете готовы пробежать 10 км. Для этого мы специально установили лимит, который позволит вам хоть пешком пройти эту дистанцию. Поэтому финишируют все, кто пожелает. Если у вас есть какая-то база, это классно, делайте все то же самое и можно увеличь временной промежуток во время бега. Если вам стало особенно интересно заниматься бегом, хочется больше знать, приходите в беговую школу Neroznak team, Татьяна Нерознак проводит для костанайцев бесплатные тренировки. Там вы научитесь не только правильной технике бега, но и узнаете, какие кроссовки купить, как правильно дышать, бежать - с пятки или с носка, как тренироваться - утром или вечером, на голодный желудок или на полный, когда поесть, когда не есть, бегать всегда медленно или быстро. Вопросов по ходу возникнет миллион, не стесняйтесь их задавать. Можно писать и мне в Instagram-директ, с радостью вам отвечу.