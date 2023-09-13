Уголовное дело в отношении Ангелины АНТИПЕНКО и Анастасии САВАСТЬЯНОВОЙ продолжают рассматривать в СМУС Костанайской области.

Ангелина Антипенко и Анастасия Савастьянова признали вину и сотрудничают со следствием

8 сентября им предъявили обвинение в перевозке, хранении и распространении синтетических наркотиков в особо крупном размере. Преступление относится к особо тяжким, но девушек решили не брать под стражу, а санкционировали подписку о невыезде за активное сотрудничество со следствием, поэтому в суд они приходят сами.

При выяснении личностей подсудимых Антипенко и Савастьянова сообщили, что они бывшие учащиеся третьего курса КСТК (Костанайского социально-технического колледжа). Обеим всего по 19 лет.

- Антипенко с целью обогащения зарегистрировалась в Телеграм-канале «Собака.Идея» под ником Миллер и предложила свои услуги курьера, - зачитал обвинительное заключение прокурор Диас НУРГАЛИЕВ. - С нее потребовали копии удостоверения личности, фото, все это она сделала и отправила в Телеграм. Тогда ей начали давать задания, о том, что нужно делать. В частности, поступали четкие инструкции, как, где и в каких объемах делать закладки.

Согласно обвинительному заключению, Ангелина Антипенко вовлекла в преступную деятельность свою подругу Анастасию Савастьянову. Они вместе снимали квартиру. Антипенко пояснила, что на этом можно заработать и поправить свое материальное положение. У обеих девушек были проблемы с деньгами. За каждую закладку они получали от 1 000 до 1 500 тенге. В январе 2023 года им поступило задание поехать в Петропавловск и привезти крупную партию психотропных веществ. Для перевозки вызвали такси через «Индрайвер». Возвращались на той же машине и с тем же водителем, который теперь проходит по делу как свидетель. Наркотики привезли на съемную квартиру, где уже были приготовлены полиэтиленовые пакетики, весы и все, что нужно для расфасовки. Закладки делали строго по указаниям из Телеграм: в подъездах, под деревьями. Когда девушки закладывали наркотики на ул. Карбышева, их поймали с поличным и задержали.

- Кроме того, в квартире у Антипенко и Савастьяновой нашли 9,54 г марихуаны. Они пояснили, что она нужна была им для личного употребления, - пояснил прокурор.

Судья Кушербай АКШАЛОВ обратился к подсудимым и попросил их выразить свое отношение.

- Вы не связаны с признанием или непризнанием вины, - разъяснил он. - Но можете выразить свое отношение. Ваше молчание будет истолковано, как признание вины. Отрицание вины не может лечь в основу приговора.

- Вину признаю полностью, раскаиваюсь, - коротко сказала Савастьянова.

То же самое повторила Антипенко.

Адвокат девушек Зауре ЖАКУПОВА подала ходатайство о вызове в суд Марии Ермаковой. По словам защитника, именно Ермакова предложила Антипенко подработку и втянула ее в распространение синтетических наркотиков. Суд посчитал это ходатайство преждевременным, так как еще не изучили письменные материалы дела и не исследовали доказательства, и пока оставил его открытым.

После изучения одного из томов дела, в котором говорится о переписке подсудимых в мессенджере Телеграм с их куратором под ником «Идейный оператор», адвокат подала еще одно ходатайство:

- Прошу вызвать в суд специалиста, который детально изучит переписку. Дело в том, что подсудимые давно хотели пойти в полицию и во всем сознаться, но от куратора систематически поступали угрозы. То есть, из-за страха за свою жизнь они делали все, что им говорят.

Судья пока оставил и это ходатайство открытом, отметив, что нужно изучить все материалы дела. Специалиста тоже намерены допросить как свидетеля.

Несколько дней суд изучал письменные материалы уголовного дела, 13 сентября приступил к допросу свидетелей. Но до начала допроса адвокат Жакупова попросила приобщить к материалам дела положительные характеристики на обоих подсудимых о том, что у них была неплохая успеваемость в колледже.

Свидетель Жанар СУЛЕЙМЕНОВА, воспитатель ясли-сада № 4, сообщила: когда возвращалась домой с работы, увидела, что в подъезде задержали двух девушек, и ее попросили быть понятой.

- При мне девушек попросили вывернуть карманы и там оказались пакетики в желтых свертках, - пояснила она. - Еще вытащили телефон и ключи. Вели себя спокойно, все делали добровольно.

Свидетель Яна СОРОКИНА, которая является тетей Ангелины Антипенко и проживает в Петропавловке, сообщила по видеосвязи, что в последний раз видела племянницу в декабре прошлого года, когда приезжала в Костанай. Тогда же пригласила Ангелину в гости и даже дала ей ключи от своей петропавлоской квартиры, чтобы она могла приехать в любое время.

- Я очень много работаю, встречать гостей мне особо некогда, - пояснила Сорокина. - В итоге я ее так и не видела. Я не знаю, приезжала она или нет в Петропавловск. Мне она не сообщала, в квартире все было по-старому. Могу охарактеризовать свою племянницу, как трудолюбивую и ответственную. Когда мы открыли второй магазин в Петропавловске, она приезжала ко мне на лето работать продавцом. Никаких претензий к ней нет.

Таксист Базар Бакин заметил, что по дороге из Петропавловска в Костанай пассажирки молчали

- Забрал я их из квартиры по ул. Карбышева, в Петропавловске оставил на автовокзале, - показал водитель Индрайвера Базар БАКИН. - Обратно тоже ехали со мной. Багажа у них не было, только ручная кладь и та небольшая. Вели себя очень тихо, почти не разговаривали. Мне это показалось немного странным, потому что ехать надо было 500 км в одну сторону и обычно я пытаюсь завести разговор с пассажирами. Но они особо не отзывались, поэтому ехали мы почти молча. Ничего запрещенного я у них не увидел, они сидели на заднем сиденье, обнимались и перешептывались друг с другом.

Несколько свидетелей не пришли в суд. Поэтому в тот же день посмотрели видео обыска съемной квартиры подсудимых.

Просмотр видео обыска квартиры, которую арендовали подсудимые

На нем сотрудники полиции спрашивают: «Где наркотики?» «На кухне!» - отвечают девушки. И показывают, где в шкафу, в пластиковом круглом контейнере, лежит порошкообразное вещество белого цвета. Девушки признаются, что это их наркотики. На вопрос сотрудников о том, что еще есть в квартире, сообщают о весах, на которых взвешивали психотропные вещества.

Допрос свидетелей продолжат 14 сентября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ