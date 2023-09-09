На скамье подсудимых - Ангелина АНТИПЕНКО и Анастасия САВАСТЬЯНОВА. Им по 19 лет. На процессе в СМУС Костанайской области они представились бывшими студентками КСТК (Костанайский социально-технического колледж).

- Антипенко с целью обогащения зарегистрировалась в Телеграм-канале "Собака.Идея" под ником Миллер и предложила свои услуги курьера, - зачитал обвинительное заключение прокурор Диас НУРГАЛИЕВ. - Ей поступили четкие инструкции, как делать закладки.

Антипенко вовлекла в преступную деятельность свою подругу Савастьянову. За каждую закладку они получали от 1 000 до 1 500 тенге. В январе им поступило задание поехать в Петропавловск и привезти крупную партию психотропных веществ. Их перевозили, вызвав такси через Индрайвер. Когда делали закладки по ул. Карбышева, их поймали с поличным.

- Кроме того, в квартире у Антипенко нашли 9,54 г марихуаны для личного употребления, - сказал прокурор.

После предъявления обвинения суд обратился к подсудимым и попросил их выразить свое отношение.

- Вы не связаны с признанием или непризнанием вины, - разъяснил судья Кушербай АКШАЛОВ. - Но можете выразить свое отношение. Ваше молчание будет истолковано, как признание вины.

- Вину признаю полностью, раскаиваюсь, - коротко сказала Савастьянова.

То же самое повторила за ней Антипенко.

Адвокат девушек Зауре ЖАКУПОВА подала ходатайство о вызове в суд Марии Ермаковой. По словам защитника, именно Ермакова предложила Антипенко подработку и втянула ее в распространение синтетических наркотиков. Суд посчитал это ходатайство преждевременным, так как еще не изучили письменные материалы дела и не исследовали доказательства, и пока оставил его открытым.

После изучения тома дела, в котором говорится о переписке подсудимых в мессенджере Телеграм с их куратором под ником "Идейный оператор", Жакупова подала еще одно ходатайство:



- Прошу вызвать в суд специалиста, который детально изучит переписку. Дело в том, что подсудимые давно хотели пойти в полицию и во всем сознаться, но от куратора систематически поступали угрозы. То есть, из-за страха за свою жизнь они делали все, что им говорят.



Суд пока оставил это ходатайство открытом, сообщив, что нужно изучить все материалы дела. И во время допроса свидетелей, специалиста тоже допросят.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ