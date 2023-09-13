ДТП произошло сегодня, 13 сентября, на трассе Алматы - Екатеринбург на границе Костанайского и Федоровского районов. Видео с озвучкой из фильма "Трансформеры" быстро распространилось в мессенджерах. Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. При дальнейшем передвижении он повредил дорожную опору, - сообщили в ведомстве. - В отношении водителя составлен протокол по ст. 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Окончательное процессуальное решение примет суд.

В полиции отметили, что водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.