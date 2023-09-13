"Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам" - Видео с нетипичной аварией рассылают в чатах Костанайской области
13 сентября 2023, 12:58 | Происшествия
В редакцию "НГ" видео прислали читатели. Сообщение уже имеет пометку "часто пересылаемое" и могло бы быть фейком, но оказалось правдой. На кадрах - грузовой автомобиль, который застрял под аркой на Федоровской трассе.
Необычное ДТП произошло между поселком Озерное и уже упраздненным селом Воронежское. Его достоверность подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области и сообщили, что их сотрудники уже работают на месте аварии. Подробный комментарий о ситуации обещали предоставить позже.
Помимо нестандартной аварии, пользователей соцсетей и, в том числе редакцию "НГ", повесилила озвучка видео от одного из очевидцев:
"Я Оптимус Прйам, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам, укрывшимся среди звезд. Мы здесь, мы ждем!"
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