В редакцию "НГ" видео прислали читатели. Сообщение уже имеет пометку "часто пересылаемое" и могло бы быть фейком, но оказалось правдой. На кадрах - грузовой автомобиль, который застрял под аркой на Федоровской трассе.

Необычное ДТП произошло между поселком Озерное и уже упраздненным селом Воронежское. Его достоверность подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области и сообщили, что их сотрудники уже работают на месте аварии. Подробный комментарий о ситуации обещали предоставить позже.

Помимо нестандартной аварии, пользователей соцсетей и, в том числе редакцию "НГ", повесилила озвучка видео от одного из очевидцев:

"Я Оптимус Прйам, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам, укрывшимся среди звезд. Мы здесь, мы ждем!"